Более 400 человек спасли при пожарах в Псковской области

14:30, 04 сентября 2026, ПАИ

418 человек удалось спасти пожарным в Псковской области за восемь месяцев 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Кроме того, благодаря оперативным действиям сотрудников ведомства удалось сохранить материальные ценности на сумму 121 млн 163 тысячи рублей.

От огня удалось спасти 171 строение и 24 единицы автотранспорта. Всего за отчётный период в регионе зарегистрировано 2 878 пожаров, прямой материальный ущерб от которых составил 23 млн 412 тысяч рублей. На пожарах уничтожены 375 строений, 2 млн 595 тысяч 172 квадратных метров площадей и 22 единицы автотранспорта.