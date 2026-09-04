ВФЛА ожидает решения CAS по искам к World Athletics в ближайшие месяцы

15:58, 04 сентября 2026, ПАИ

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по искам организации к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) может быть принято в течение нескольких месяцев. Об этом заявил исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский, пишет ТАСС.

По словам Ярышевского, в настоящее время формируется календарь судебного рассмотрения. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся сообщить о прогрессе в этом вопросе.

ВФЛА подала два иска в CAS против World Athletics. Российские легкоатлеты с 2022 года не допускаются до соревнований под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе. В июле Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным спортивным федерациям снять ограничения с российских спортсменов.

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