Банковские реквизиты для оплаты апостиля изменились в Псковской области
Банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины за проставление апостиля изменились 6 сентября в Псковской области. Об изменении предупредил информационный центр УМВД России по Псковской области.
Речь идёт о государственной услуге по проставлению апостиля – специального штампа, подтверждающего подлинность документов.
Новые платёжные данные вводятся для граждан, которые оформляют официальные документы для вывоза за пределы Российской Федерации.
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