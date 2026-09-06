Банковские реквизиты для оплаты апостиля изменились в Псковской области

14:50, 06 сентября 2026, ПАИ

Банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины за проставление апостиля изменились 6 сентября в Псковской области. Об изменении предупредил информационный центр УМВД России по Псковской области.

Речь идёт о государственной услуге по проставлению апостиля – специального штампа, подтверждающего подлинность документов.

Новые платёжные данные вводятся для граждан, которые оформляют официальные документы для вывоза за пределы Российской Федерации.