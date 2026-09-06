Названы самые редкие языки народов России

15:22, 06 сентября 2026, ПАИ

У двух языков народов России – ительменского и медновского алеутского – сегодня всего по одному компетентному носителю. Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

По словам лингвиста, в ительменском, распространённом на западе Камчатки, выделяется два диалекта – южный и северный. Южный диалект задокументирован достаточно хорошо, тогда как северный описан гораздо менее подробно. Последняя носительница ительменского языка Людмила Правдошина владеет именно северным диалектом и, как отметила Казакевич, охотно сотрудничает с лингвистами, чтобы её знания языка и культуры были зафиксированы и переданы потомкам. Кроме неё есть ещё около десяти человек, которые освоили южный диалект уже во взрослом возрасте, – их называют новыми говорящими.

Казакевич также перечислила языки, у которых насчитывается менее десяти носителей. В этот список вошли уильтинский (орокский) язык на Сахалине, негидальский и удэгейский в Хабаровском крае, южноюкагирский в Якутии, южноселькупский в Томской области, водский в Ленинградской области и йоканьгско-саамский и бабинский саамский языки в Мурманской области.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.