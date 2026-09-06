Михаил Ведерников напомнил, как голос жительницы Усвятского района зазвучал в фильме Тарковского на Каннском кинофестивале

21:00, 06 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил об одной из ярких страниц культурной истории региона. В мае 1983 года на Каннском кинофестивале в фильме Андрея Тарковского «Ностальгия» прозвучал голос жительницы Усвятского района Ольги Сергеевой, сообщил глава региона в канале в MAX.

«В мае 1983 года на Каннском кинофестивале прозвучал удивительный голос из псковской глубинки. Зрители смотрели новую картину Андрея Тарковского «Ностальгия» – пронзительную историю о русском человеке из Италии, о разлуке с Родиной и о той особой тоске по дому, которая не утихает даже среди чужих красот», – написал глава региона.

Он отметил, что старинная народная песня отозвалась в первых же кадрах фильма. Тарковский соединил её с мощным звучанием «Реквиема» Джузеппе Верди.

«Пела не профессиональная артистка. Это был голос жительницы Усвятского района Ольги Сергеевой – голос, который и сегодня покоряет слушателей своим необычным звучанием», – добавил Ведерников.