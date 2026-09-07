Национальный архив Финляндии ограничил доступ к историческим материалам из России до 9999 года

09:45, 07 сентября 2026, ПАИ

Национальный архив Финляндии ограничил доступ к историческим материалам, полученным из российских архивов, до конца 9999 года. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Как выяснило издание, соответствующее ограничение действует с сентября 2022 года. Сейчас часть материалов можно изучать только в контролируемых условиях. При этом речь идёт о документах, копии которых Финляндия на протяжении многих лет приобретала у российских архивов.

Систематическое сотрудничество между архивными учреждениями двух стран началось в 2005 году. За следующие 15 лет в Финляндию поступило около миллиона страниц документов, охватывающих период с 1500 по 1990 год. На их приобретение было потрачено более миллиона евро из государственных средств.

Материалы имеют большое значение для изучения истории Финляндии, поскольку в российских архивах хранится значительный объём документов о стране и периоде её нахождения в составе Российской империи. Например, только по истории крепости Свеаборг финские специалисты получили около 10 тысяч страниц новых материалов.

Сотрудничество с российскими архивами продолжалось до весны 2022 года, после чего финская сторона его заморозила. Однако ограничения на использование уже полученных материалов стали причиной недовольства среди финских историков.

Yle опросила десять исследователей из Хельсинки, Турку и Тампере. Многие не захотели публично комментировать ситуацию, опасаясь дальнейших сложностей в работе.

«В архивы в России я попасть не могу, а теперь доступ к материалам ограничивают и здесь», – заявила доцент кафедры истории Университета Турку Пиа Койвунен.

По словам исследователей, проблема заключается не только в невозможности работать с оригинальными российскими фондами, но и в ограничении доступа к копиям, которые уже находятся в Финляндии.

Бывший генеральный директор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева также поставил под сомнение необходимость таких ограничений. По его словам, исходной целью сотрудничества было как раз сделать значимые исторические документы доступными финским исследователям.

В свою очередь, нынешний глава Национального архива Пяйви Хаппонен утверждает, что ограничения основаны на ранее заключённых соглашениях с российской стороной. Она подчеркнула, что после февраля 2022 года архив не поддерживал контактов с Россией.

По словам Хаппонен, согласно соглашениям, материалы должны быть доступны либо в читальных залах, либо через защищённое удалённое соединение. Поскольку соответствующая система удалённого доступа пока не создана, использование материалов ограничено читальными залами. Национальный архив планирует создать защищённую среду для дистанционной работы с документами.

При этом в заключённых соглашениях предусматривалась возможность свободного доступа к материалам и через интернет.

На фоне ситуации финские исследователи также обратили внимание на более широкие изменения в работе Национального архива, связанные с цифровизацией, сокращением подразделений и ограничением доступа к отдельным фондам. По мнению историков, это может дополнительно осложнить проведение исследований.