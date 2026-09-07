Дом, машина, уверенность. Президент поддержал новые меры поддержки многодетных семей

10:44, 07 сентября 2026, ПАИ

Поддержка многодетных семей всё заметнее выходит за рамки отдельных выплат и льгот. В центре внимания оказывается то, что определяет повседневную устойчивость семьи: возможность жить в просторном доме, без лишних трудностей возить детей в школу, поликлинику, на занятия и вместе отправляться в поездки. Об этом говорила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова на встрече с Владимиром Путиным в «Зарядье».

В основе озвученных предложений Львовой-Беловой разговоры с семьями во время поездок по регионам: на Чукотке, Урале, в Сибири и Поволжье.

Для семьи с тремя, четырьмя и более детьми жилищный вопрос – не просто тема улучшения условий. Это вопрос качества жизни и еще чаще возможности планировать будущее.

Квартира, которая ещё недавно казалась вполне достаточной, с появлением каждого следующего ребёнка становится теснее. Детям нужно пространство для сна, учёбы, отдыха и личной жизни. Родителям – возможность организовать быт так, чтобы ежедневная забота о большой семье не превращалась в бесконечную борьбу за место, время и тишину.

Индивидуальный дом в такой ситуации – не роскошь и не демонстрация статуса, а практичный выбор. Свой участок, несколько комнат, возможность оборудовать рабочее место, игровую зону, хранить коляски, велосипеды, спортивный инвентарь – всё это создаёт более спокойную и человеческую среду для воспитания детей.

Поэтому предложение дополнительно снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей при покупке или строительстве частного дома выглядит логичным продолжением уже действующих мер. Владимир Путин поддержал эту инициативу, отметив, что это хорошее решение прежде всего для многодетных семей. Важно, что речь идёт не только о покупке готового жилья, но и о строительстве: многим семьям удобнее и доступнее постепенно создать дом под свои реальные потребности.

Вторая инициатива касается льгот при покупке автомобилей большей мощности и вместительности. Для большой семье авто – это часть необходимой семейной инфраструктуры. Нужно разместить всех пассажиров, детские кресла, школьные рюкзаки, спортивную форму, покупки, иногда – коляску или вещи для поездки. А если семья живёт за пределами крупного города, машина нередко становится единственным надёжным способом добраться до детского сада, школы, больницы, кружка или работы.

Многодетные отцы, с которыми встречалась Мария Львова-Белова, говорили именно об этом: вместительный автомобиль нужен не для комфорта в привычном потребительском смысле, а для нормальной организации жизни семьи. Возможность ездить всем вместе – по делам, к родственникам, на отдых, на соревнования или в медицинские учреждения – напрямую влияет на то, насколько родители чувствуют себя мобильными и самостоятельными.

Льготы для покупки таких машин могли бы стать заметной поддержкой для семей, особенно в регионах с большими расстояниями и недостаточно развитым общественным транспортом. Главное, чтобы будущий механизм был понятным, адресным и не превращался в сложную бюрократическую процедуру, на которую у родителей просто не хватает времени.

К слову, в Псковской области многодетным, по инициативе губернатора Михаила Ведерникова, передают микроавтобусы. То есть такое вектор поддержки в регионе уже работает.

В этих двух предложениях Львовой-Беловой есть важный общий смысл: многодетность должна восприниматься не как подвиг, который семья совершает вопреки обстоятельствам, а как естественный и уважаемый жизненный выбор.

Семья, решающаяся на рождение третьего или четвёртого ребёнка, должна видеть не только слова о ценности материнства и отцовства, но и понятные перспективы. Будет ли где жить? Как всех отвезти по делам? Можно ли позволить детям занятия, поездки, отдых? Хватит ли сил и возможностей, чтобы дать каждому внимание и условия для развития?

Снижение ипотечной ставки и поддержка при покупке вместительного автомобиля не решат всех вопросов сразу. Но они способны снять две очень конкретные тревоги – жилищную и транспортную. А для большой семьи это уже немало.

Не менее показательно, что в разговоре с президентом поднималась тема цифровой безопасности. Сегодня родители вынуждены защищать детей не только от привычных бытовых рисков, но и от угроз в интернете: мошенничества, опасного контента, травли, утечки персональных данных, вовлечения в сомнительные сообщества.

Предложение развивать цифровую грамотность с раннего возраста, делать обучение доступным для людей разных поколений, проводить добровольное тестирование и предоставлять проверенное защитное программное обеспечение отвечает реальности времени. Нельзя требовать от родителей полной ответственности за цифровую жизнь ребёнка, если у них самих нет понятных инструментов и базовых навыков защиты.

Инициативы, озвученные Марией Львовой-Беловой, относятся к числу тех, смысл которых легко объяснить без сложных формулировок: большой семье нужен дом, в котором всем хватит места, и автомобиль, в который все смогут сесть. Это маленькие кирпичики в демографическую устойчивость, благополучие детей, уверенность родителей и уважение к семейному труду.