Половина псковичей считает счастливые отношения полезными для карьеры

10:12, 07 сентября 2026, ПАИ

39% псковичей считают, что безответная любовь скорее мешает профессиональному развитию. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Ещё 8% участников исследования, напротив, уверены, что неразделённые чувства могут способствовать карьерному росту. Треть опрошенных – 33% – не видит никакой связи между личными переживаниями и профессиональной жизнью.

При этом счастливые отношения псковичи оценивают заметно позитивнее. 51% респондентов считает, что взаимная любовь скорее помогает работе и профессиональному развитию. Только 10% придерживаются противоположного мнения и считают, что счастье в личной жизни может мешать карьере. Ещё 31% не видит влияния романтических отношений на работу.

Мнения мужчин и женщин по поводу несчастной любви также различаются. Мужчины чаще считают, что безответные чувства тормозят карьеру: так ответили 45% опрошенных мужчин против 33% женщин. При этом женщины несколько чаще видят в несчастной любви стимул для профессионального развития – 13% против 7% среди мужчин.

Счастливые отношения мужчины оценивают оптимистичнее женщин. 55% мужчин считают, что взаимные чувства способствуют профессиональному развитию, тогда как среди женщин так ответили 47%.

Возраст также влияет на оценки. Псковичи младше 35 лет чаще респондентов старшего возраста считают, что безответная любовь мешает рабочим процессам. Что касается счастливых отношений, молодые участники опроса чаще отмечают как положительное, так и отрицательное влияние личной жизни на карьеру.