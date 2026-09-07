Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Половина псковичей считает счастливые отношения полезными для карьеры

39% псковичей считают, что безответная любовь скорее мешает профессиональному развитию. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Ещё 8% участников исследования, напротив, уверены, что неразделённые чувства могут способствовать карьерному росту. Треть опрошенных – 33% – не видит никакой связи между личными переживаниями и профессиональной жизнью.

При этом счастливые отношения псковичи оценивают заметно позитивнее. 51% респондентов считает, что взаимная любовь скорее помогает работе и профессиональному развитию. Только 10% придерживаются противоположного мнения и считают, что счастье в личной жизни может мешать карьере. Ещё 31% не видит влияния романтических отношений на работу.

Мнения мужчин и женщин по поводу несчастной любви также различаются. Мужчины чаще считают, что безответные чувства тормозят карьеру: так ответили 45% опрошенных мужчин против 33% женщин. При этом женщины несколько чаще видят в несчастной любви стимул для профессионального развития – 13% против 7% среди мужчин.

Счастливые отношения мужчины оценивают оптимистичнее женщин. 55% мужчин считают, что взаимные чувства способствуют профессиональному развитию, тогда как среди женщин так ответили 47%.

Возраст также влияет на оценки. Псковичи младше 35 лет чаще респондентов старшего возраста считают, что безответная любовь мешает рабочим процессам. Что касается счастливых отношений, молодые участники опроса чаще отмечают как положительное, так и отрицательное влияние личной жизни на карьеру.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 сентября 2026

Первокурсники ПсковГУ проходят адаптационную неделю
07 сентября 2026

Соцфонд упростил процедуру получения санаторных путёвок для участников СВО
07 сентября 2026

Древнее динозавров: окаменелый пень возрастом в сотни миллионов лет нашли в Псковской области
07 сентября 2026

Челябинск готовится к встрече мощей святителя Спиридона Тримифунтского
07 сентября 2026

Магнитная буря уровня G1 накроет Псков 9 сентября
07 сентября 2026

Избирательные бюллетени печатают в Псковской области
07 сентября 2026

В школе Дедовичского района провели урок памяти, посвящённый трагедии в Беслане
07 сентября 2026

Подготовку к студенческой «Вахте Памяти» начали в Дновском районе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...