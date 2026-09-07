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Общество

Встреча с писателем и военврачом пройдёт в Пскове 9 сентября

Встреча с писателем, военврачом и общественным деятелем Сергеем Полонским состоится 9 сентября в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Гость является вице-президентом Ассоциации ветеранов боевых действий Северо-Запада России и членом Русского географического общества, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Изображение: библиотека имени В. Я. Курбатова

Мероприятие начнётся в 13:00 в актовом зале библиотеки (Профсоюзная, 2, первый этаж). Оно приурочено к 85-летию начала Великой Отечественной войны и проводится в рамках I этапа героико-патриотической экспедиции «Никто не забыт, ничто не забыто».

Сергей Полонский расскажет о чести, долге, любви к Родине и важности сохранения исторической памяти и преемственности поколений. Поделится реальными историями из жизни, опытом преодоления трудностей и представит школьную энциклопедию «10 великих битв 1941–1945 годов».

В октябре 2025 года в этой же библиотеке автор уже презентовал книгу «20 великих битв Второй мировой войны» – она сейчас есть в фонде учреждения. Вход на встречу свободный.

Ранее сообщалось, что 10 сентября в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова откроется выставка к 55-летию «Псковского гончара».

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