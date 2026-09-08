Вопрос дня: что хранит семейный альбом?

15:30, 08 сентября 2026, ПАИ

Каждая семья - это маленькая вселенная со своими трагедиями и победами. Судьбы наших бабушек и дедушек, их родителей, их братьев и сестёр вплетены в историю страны.

Мы не всегда знаем детали, но мы помним лица, храним старые фотографии с выцветшими уголками, а иногда и рассказы, которые передаются из поколения в поколение. Это не просто снимки и воспоминания, а наша родословная, наша опора, наш внутренний стержень. Мы спросили у наших собеседников, кого из своих далёких или близких родных они помнят и кем гордятся. И у каждого оказалась своя, очень личная история.

Актриса Псковского драматического театра, заслуженная артистка РФ Ирина Смирнова:

- Фотографии моих двух дедов стоят у меня дома, на видном месте. Это Смирнов Пётр Николаевич, который прошёл войну, был дважды ранен, но вернулся живым. Я мало знаю о его боевом пути, но его портрет, тёмный, с выцветшими краями, напоминает мне, что он был настоящим героем. И ещё один - Козлов Иван Иванович. У меня есть его снимок, где он сидит среди наград. Во время войны он трудился на Урале, в Усть-Катаве, на военном заводе, который выпускал танки.

Но особенно мне дорог дед Пётр - он всё делал своими руками: вырезал указки для моих учителей, собрал из старых деталей велосипед и научил меня кататься. Мы смотрели с ним на грозу из окна, он рассказывал о цветущем папоротнике. Когда я держу в руках его фотографию, я слышу его голос, чувствую его руки. Это не просто снимок, это мой мостик в детство, в то время, когда он открывал мне весь мир.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих:

- Мой отец, Иван Иванович Дитрих, - наша семейная опора и гордость. Он родился в деревне под Одессой, учился в военно-морском медицинском училище и служил фельдшером на подводной лодке - молодой парень, а уже отвечал за здоровье экипажа. Потом он поступил в Ленинградский институт эпидемиологии, где познакомился с моей мамой, тоже будущим врачом. По распределению они попали в Новосокольники, где отец стал главным врачом санэпидстанции. Позже он возглавил медслужбу УВД Псковской области, стал полковником.

Сейчас ему 84 года, он бодр, гуляет с мамой по городу. Он основатель нашей врачебной династии: все мои трое детей - тоже врачи, а если считать супругов и родственников, то в династии уже 13 человек. Отец всегда говорил: «Главное, помогать людям». Я помню, как он работал без выходных, как его уважали коллеги. Когда я сомневаюсь, я вспоминаю его слова, он всегда для меня был примером.

Пресс-секретарь студенческих отрядов Псковской области Лаура Варченко:

- У нас дома хранится целый семейный альбом, и в нём есть одна особая фотография, на ней моя прабабушка Егорова Александра Яковлевна. Эта чёрно-белая карточка с потёртыми краями дороже всего. За ней стоит история, которую хранят в нашей семье. Когда в деревню Тямша, под Псковом, пришли немцы, моя прапрабабушка спрятала новорождённую дочь в деревянное корыто под полом, где была вода. Немцы прапрабабушку забрали, а малютку не нашли. Её через несколько дней нашла соседка - по плачу. Она выжила. Выросла, вышла замуж за моего прадеда, участника войны. Он полюбил её и забрал с ребёнком.

Я часто перелистываю альбом и смотрю на её лицо. Она была суровой, но я чувствую её защиту. Эта фотография напоминает мне, что надежда всегда сильнее страха. Я хочу сохранить этот альбом и передать его своим детям, чтобы они тоже знали нашу историю и гордились теми, кто выжил ради нас.

Директор Псковского областного Центра народного творчества Наталья Белова:

- У меня на стене висит портрет моего дедушки, Ивана Сергеевича Блохина. Он был танкистом, воевал на Курской дуге, был тяжело ранен в 1943 году и демобилизован. Он умер рано, но его лицо со строгими глазами всегда со мной. Я храню и другую фотографию - снимок, где моя мама совсем маленькая. Она родилась в Китае, в городе Чугучак, где жили старообрядцы. На старой, выцветшей карточке она с родителями на фоне китайского пейзажа. Я пересматриваю этот альбом и думаю, как удивительно переплелись судьбы: дед-танкист из-под Курской дуги и мама, родившаяся в Китае.

Мы мечтали съездить в тот город, но мама уже старенькая, ей не под силу. А я смотрю на фотографии и представляю её детство. Каждый снимок для меня - это живая связь с теми, кого я люблю. Этот альбом - моя реликвия, он помогает мне не забывать, откуда я родом.

Директор Центральной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко:

- В моём семейном альбоме есть фотография моего деда, Нестора Иосифовича. Он смотрит чуть исподлобья, высокий, с тёмными глазами. Эта карточка хранилась у мамы, а теперь у меня. Дед был автоматчиком, дошёл почти до Берлина, был тяжело ранен, потерял пальцы на руках. Но на фото он стоит уверенно, как будто и не было той войны. Он мастерил сани для колхоза, охотился, рыбачил, несмотря на увечья.

Ещё у меня есть фотография моей бабушки Марии, которая родилась в 1917 году. Она пережила страшное: первый муж погиб на Финской войне, дети умерли. Но она не сломалась. На снимке она стоит с косой в руках - она мастрески косила и меня научила.

Я часто перебираю эти старые снимки и чувствую, что они не дают мне забыть, как надо жить. Когда мне трудно, я смотрю на деда и бабушку и понимаю: они справлялись, значит, и я смогу и доведу дело до конца, как они меня учили.

Декан Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков:

- Мой дед, Яков Павлович Белюков, родился в 1918 году в Смоленской губернии. Он выучился на фельдшера и по распределению попал в Красногородский район, где работал заведующим медпунктом. В 1938 году его призвали в армию, и он служил санинструктором в танковом батальоне на Дальнем Востоке, участвовал в боях на Халхин-Голе. В годы Великой Отечественной он продолжал службу, а затем воевал с Японией в составе 9-й Воздушной армии. После войны он не смог закончить мединститут из-за болезни, но до пенсии работал в здравпунктах, спасал людей. У него много наград: орден Отечественной войны, медали «За победу над Японией», «За боевые заслуги».

Я помню его рассказы о том, как важно было не бросить раненого, как он перевязывал бойцов под обстрелом. Он не любил жаловаться, хотя здоровье было подорвано. Я храню его фотографию и награды, и когда я смотрю на них, я вижу пример стойкости и служения людям.