Многоголосие

09:23, 08 сентября 2026, ПАИ

Сегодня, 8 сентября, в России впервые отмечается День языков народов России. Праздник учреждён указом президента в ноябре 2025 года. Выбранная дата – это день рождения Расула Гамзатова, выдающегося аварского поэта, чьё слово давно стало частью общего культурного пространства страны.

Гамзатов писал на аварском языке, но его поэзия была услышана далеко за пределами Дагестана. Её переводили, читали, пели, цитировали люди самых разных национальностей и поколений. В этом, пожалуй, и заключается один из важнейших смыслов нового праздника: родной язык не замыкает человека в границах одной культуры. Напротив, он даёт возможность говорить с миром своим неповторимым голосом.

Язык – не просто слова, правила и учебники. В нём живут память семьи, народные песни, пословицы, названия рек и деревень, особенности характера, привычные интонации, способы выразить радость, боль, уважение или благодарность. Когда исчезает язык, утрачивается не только привычная речь нескольких поколений. Исчезает особый взгляд на мир, который невозможно полностью перевести и заменить.

Россия исторически складывалась как многонациональная страна. На огромном пространстве рядом живут народы с разными традициями, вероисповеданием, укладом и языками. Русский язык стал для них языком общего разговора – возможностью понимать друг друга, учиться, работать, создавать общую науку, культуру, экономику и государство. Но его объединяющая роль не означает отказа от родных языков.

Напротив, именно наличие общего государственного языка создаёт условия, при которых языки народов России могут сохраняться в живой связи с большой страной. Русский язык помогает представителям самых разных народов слышать друг друга. А национальные языки сохраняют богатство и многоголосие России.

Язык живёт, пока на нём разговаривают дома, пока его слышит ребёнок, пока на нём создаются книги, песни, фильмы, спектакли, сайты, школьные проекты и современные медиа. Сегодня особенно важно не воспринимать языковое наследие как музейный экспонат. Молодое поколение живёт в цифровой среде, а значит, у родных языков должны быть свои электронные словари, образовательные приложения, аудиокниги, видеоканалы, подкасты, качественные переводы и современный контент. Сохранение языка – это не попытка вернуть прошлое. Это способность сделать традицию частью будущего.

Для многих небольших народов эта задача имеет особую цену. В мире немало примеров, когда языки исчезали вместе с последними носителями – под давлением ассимиляции, миграции, равнодушия властей или представления о том, что родная речь якобы мешает «современной жизни».

Россия выбрала иной путь: защиту культурного и языкового разнообразия, поддержку национальных школ, литературы, театров, творческих коллективов, исследовательских и просветительских инициатив.

Иногда многообразие ошибочно воспринимают как нечто сложное, требующее постоянных оговорок и компромиссов. Но сила России как раз в том, что её единство никогда не строилось на обязательной одинаковости.

Быть гражданином России – значит чувствовать принадлежность к общей судьбе страны. И при этом говорить на русском, татарском, чеченском, удмуртском, бурятском, якутском, осетинском, карельском, аварском или любом другом языке своего народа. Это не противоречие, а естественная часть нашей исторической реальности.

Русский язык остаётся языком межнационального общения, государственным языком, культурным и цивилизационным основанием общей страны. Благодаря ему сохраняется пространство взаимопонимания от Калининграда до Камчатки. Но рядом с ним звучат десятки и десятки других языков – и каждый из них добавляет России собственную краску, мелодию, память.

В этом смысле новый праздник важен не только для национальных республик или регионов, где особенно сильны языковые традиции. Он важен для всех. Потому что уважение к языку соседа начинается с уважения к своей собственной культуре, своей семье, своему краю. А с многообразием народной культуры Псковской области можно познакомиться в специальном проекте Псковского агентства информации к Году единства народов России «Живая традиция». В нём принимают участие лучшие фольклорные коллективы региона, которые помогают сохранить традиции через творчество, отражающее жизненный опыт народа, его взгляды и идеалы.