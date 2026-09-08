Институт деловой карьеры продолжает набор на 2026–2027 учебный год

10:13, 08 сентября 2026, ПАИ

Институт деловой карьеры продолжает набор на 2026–2027 учебный год, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Институт деловой карьеры предлагает следующие направления подготовки:

Бакалавриат:

09.03.03 «Прикладная информатика»;

38.03.01 «Экономика»;

38.03.02 «Менеджмент»;

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»;

38.03.05 «Бизнес-информатика»;

40.03.01 «Юриспруденция»;

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»;

43.03.01 «Сервис»;

43.03.02 «Туризм»;

43.03.03 «Гостиничное дело»;

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»;

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль: «Специальная психология»);

45.03.02 «Лингвистика».

Специалитет:

38.05.02 «Таможенное дело».

Магистратура:

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»;

40.04.01 «Юриспруденция»;

38.04.01 «Экономика»;

38.04.02 «Менеджмент»;

38.04.03 «Управление персоналом»;

38.04.05 «Бизнес-информатика»;

38.04.06 «Торговое дело»;

38.04.07 «Товароведение»;

38.04.08 «Финансы и кредит».

Доступны различные формы обучения:

очная;

очно-заочная;

заочная;

с применением дистанционных технологий.

Вуз предлагает возможность освоения образовательной программы в ускоренные сроки.

Выпускникам выдаётся диплом государственного образца.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-00115-77/00096680 от 11.11.2019 (бессрочно).

Свидетельство о государственной аккредитации № А007-00115-77/01033310 от 21.02.2019 (бессрочно).

Вся вертикаль обучения от колледжа до вуза.

Колледж предлагает следующие специальности:

38.01.02 «Продавец»;

09.02.08 «Интеллектуальные интегрированные системы»;

09.02.12 «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем»;

09.02.13 «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта»;

«38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»;

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»;

38.02.07 «Банковское дело»;

38.02.08 «Торговое дело»;

40.02.04 «Юриспруденция»;

42.02.01 «Реклама».

Филиал находится на улице Новгородской, 9 в Пскове (микрорайон Любятово, остановка «Любятово» автобусного маршрута № 14).

Время работы с 10:00 до 18:00 в будние дни.

По всем вопросам также можно обратиться по телефонам:

(8 8112) 62-32-76;

8-921-218-40-75;

8-921-114-58-00.

Адрес электронной почты: pskov@ideka.su.

Адрес официального сайта: pskov.ideka.ru.

Регистрационный номер лицензии колледжа: № Л035-01298-77/00180185 от 5 февраля 2021 года.

Реклама. Филиал АНО ВО «ИДК» в Псковской области. ИНН 7709201704.