Институт деловой карьеры продолжает набор на 2026–2027 учебный год
Институт деловой карьеры продолжает набор на 2026–2027 учебный год, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.
Институт деловой карьеры предлагает следующие направления подготовки:
Бакалавриат:
- 09.03.03 «Прикладная информатика»;
- 38.03.01 «Экономика»;
- 38.03.02 «Менеджмент»;
- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»;
- 38.03.05 «Бизнес-информатика»;
- 40.03.01 «Юриспруденция»;
- 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»;
- 43.03.01 «Сервис»;
- 43.03.02 «Туризм»;
- 43.03.03 «Гостиничное дело»;
- 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»;
- 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль: «Специальная психология»);
- 45.03.02 «Лингвистика».
Специалитет:
- 38.05.02 «Таможенное дело».
Магистратура:
- 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»;
- 40.04.01 «Юриспруденция»;
- 38.04.01 «Экономика»;
- 38.04.02 «Менеджмент»;
- 38.04.03 «Управление персоналом»;
- 38.04.05 «Бизнес-информатика»;
- 38.04.06 «Торговое дело»;
- 38.04.07 «Товароведение»;
- 38.04.08 «Финансы и кредит».
Доступны различные формы обучения:
- очная;
- очно-заочная;
- заочная;
- с применением дистанционных технологий.
Вуз предлагает возможность освоения образовательной программы в ускоренные сроки.
Выпускникам выдаётся диплом государственного образца.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-00115-77/00096680 от 11.11.2019 (бессрочно).
Свидетельство о государственной аккредитации № А007-00115-77/01033310 от 21.02.2019 (бессрочно).
Вся вертикаль обучения от колледжа до вуза.
Колледж предлагает следующие специальности:
- 38.01.02 «Продавец»;
- 09.02.08 «Интеллектуальные интегрированные системы»;
- 09.02.12 «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем»;
- 09.02.13 «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта»;
- «38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»;
- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»;
- 38.02.07 «Банковское дело»;
- 38.02.08 «Торговое дело»;
- 40.02.04 «Юриспруденция»;
- 42.02.01 «Реклама».
Филиал находится на улице Новгородской, 9 в Пскове (микрорайон Любятово, остановка «Любятово» автобусного маршрута № 14).
Время работы с 10:00 до 18:00 в будние дни.
По всем вопросам также можно обратиться по телефонам:
- (8 8112) 62-32-76;
- 8-921-218-40-75;
- 8-921-114-58-00.
Адрес электронной почты: pskov@ideka.su.
Адрес официального сайта: pskov.ideka.ru.
Регистрационный номер лицензии колледжа: № Л035-01298-77/00180185 от 5 февраля 2021 года.
Реклама. Филиал АНО ВО «ИДК» в Псковской области. ИНН 7709201704.
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