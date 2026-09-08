Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Институт деловой карьеры продолжает набор на 2026–2027 учебный год

Институт деловой карьеры продолжает набор на 2026–2027 учебный год, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Институт деловой карьеры объявляет набор на новый учебный год. Фото предоставили в филиале АНО ВО «ИДК» в Псковской области

Институт деловой карьеры предлагает следующие направления подготовки:

Бакалавриат:

  • 09.03.03 «Прикладная информатика»;
  • 38.03.01 «Экономика»;
  • 38.03.02 «Менеджмент»;
  • 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»;
  • 38.03.05 «Бизнес-информатика»;
  • 40.03.01 «Юриспруденция»;
  • 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»;
  • 43.03.01 «Сервис»;
  • 43.03.02 «Туризм»;
  • 43.03.03 «Гостиничное дело»;
  • 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»;
  • 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль: «Специальная психология»);
  • 45.03.02 «Лингвистика».

Специалитет:

  • 38.05.02 «Таможенное дело».

Магистратура:

  • 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»;
  • 40.04.01 «Юриспруденция»;
  • 38.04.01 «Экономика»;
  • 38.04.02 «Менеджмент»;
  • 38.04.03 «Управление персоналом»;
  • 38.04.05 «Бизнес-информатика»;
  • 38.04.06 «Торговое дело»;
  • 38.04.07 «Товароведение»;
  • 38.04.08 «Финансы и кредит».

Доступны различные формы обучения:

  • очная;
  • очно-заочная;
  • заочная;
  • с применением дистанционных технологий.

Вуз предлагает возможность освоения образовательной программы в ускоренные сроки.

Выпускникам выдаётся диплом государственного образца.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-00115-77/00096680 от 11.11.2019 (бессрочно).

Свидетельство о государственной аккредитации № А007-00115-77/01033310 от 21.02.2019 (бессрочно).

Вся вертикаль обучения от колледжа до вуза.

Колледж предлагает следующие специальности:

  • 38.01.02 «Продавец»;
  • 09.02.08 «Интеллектуальные интегрированные системы»;
  • 09.02.12 «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем»;
  • 09.02.13 «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта»;
  • «38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»;
  • 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»;
  • 38.02.07 «Банковское дело»;
  • 38.02.08 «Торговое дело»;
  • 40.02.04 «Юриспруденция»;
  • 42.02.01 «Реклама».

Филиал находится на улице Новгородской, 9 в Пскове (микрорайон Любятово, остановка «Любятово» автобусного маршрута № 14).

Время работы с 10:00 до 18:00 в будние дни.

По всем вопросам также можно обратиться по телефонам:

  • (8 8112) 62-32-76;
  • 8-921-218-40-75;
  • 8-921-114-58-00.

Адрес электронной почты: pskov@ideka.su.

Адрес официального сайта: pskov.ideka.ru.

Регистрационный номер лицензии колледжа: № Л035-01298-77/00180185 от 5 февраля 2021 года.

Реклама. Филиал АНО ВО «ИДК» в Псковской области. ИНН 7709201704.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 сентября 2026

Псковские профсоюзы собрали для школьников учебные наборы
08 сентября 2026

Зарядные станции во дворах могут сделать частью базовой инфраструктуры домов
08 сентября 2026

«Чупакабра существует?»: загадочное существо попало в фотоловушку в Псковской области
08 сентября 2026

Митинг у памятника Кутузову прошёл в Пскове в годовщину Бородинского сражения
08 сентября 2026

Председатель Законодательного Собрания Псковской области станет гостем программы «Оглавление»
08 сентября 2026

На Земле началась первая магнитная буря сентября
08 сентября 2026

Псковские теплосети рассказали о заполнении домов теплоносителем
08 сентября 2026

В Великолукском роддоме 28 сентября стартует бесплатная Школа материнства

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...