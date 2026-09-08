Телефон доверия для школьников запустят в России с 11 сентября

12:40, 08 сентября 2026, ПАИ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил о запуске телефона доверия для школьников. Соответствующее заявление он сделал на II Всероссийском съезде родительских комитетов, пишет РИА Новости.

По словам министра, открытие линии запланировано на пятницу, 11 сентября. Обратиться смогут как школьники, так и родители по любым вопросам, связанным с конфликтными ситуациями в образовательных учреждениях.

Кравцов подчеркнул, что каждое поступившее обращение будет рассматриваться индивидуально.