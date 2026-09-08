В Псковской области суд встал на защиту ребёнка, которому отказали в пенсии из-за гражданства отца

12:49, 08 сентября 2026, ПАИ

Псковский областной суд оставил в силе решение Великолукского городского суда, признав незаконным отказ в назначении социальной пенсии по потере кормильца несовершеннолетней девочке. Поводом для отказа стало гражданство ее отца – он является гражданином Таджикистана, уточнили в пресс-службе судов Псковской области.

Девочка 2024 года рождения – гражданка России и с рождения живет в стране. Ее мать умерла, а отец, гражданин Республики Таджикистан, дал согласие на удочерение ребенка.

Когда опекун обратилась за назначением пенсии по потере кормильца, Социальный фонд отказал. В ведомстве сослались на отсутствие сведений о том, имеет ли ребенок право на такую выплату по законодательству Таджикистана.

Великолукский городской суд с таким решением не согласился. Суд учел положения международного договора между Россией и Таджикистаном, согласно которому имеет значение не само наличие права на пенсию в другой стране, а факт ее получения или неполучения.

При этом компетентный орган Таджикистана подтвердил, что девочка не получает там ни пенсии, ни пособия. Кроме того, ребенок постоянно живет в России, а ранее ему уже была назначена пенсия по инвалидности.

Суд пришел к выводу, что оснований для отказа в назначении пенсии по потере кормильца не было.

Псковский областной суд рассмотрел апелляцию отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Псковской области и оставил решение без изменения. Жалоба пенсионного ведомства удовлетворена не была.