В Псковской области задержали 68 водителей-должников с более чем 50 неоплаченными штрафами
В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами проводят рейды против злостных нарушителей ПДД. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным ведомства, в регионе зарегистрировано 68 физических лиц, у которых накопилось более 50 неоплаченных административных штрафов. При задержании таких нарушителей транспортное средство арестовывается и помещается на специализированную стоянку, пояснили в пресс-службе ведомства.
В Госавтоинспекции напомнили, что штраф необходимо оплатить в течение 60 дней. При неуплате с 61-го дня и в течение последующего года водитель привлекается к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.
Проверить наличие задолженности и оплатить штрафы можно через портал «Госуслуги», официальный сайт Госавтоинспекции (по госномеру и данным свидетельства о регистрации) или сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России.
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