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Общество

День тестировщика отмечают в России 9 сентября

Ежегодно 9 сентября в России и ряде стран постсоветского пространства отмечают неофициальный профессиональный праздник – День тестировщика программного обеспечения, пишет calend.ru.

Дата выбрана в память о событии, произошедшем в этот день в 1947 году в Гарвардском университете.

Тогда учёные, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, обнаружили мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле. Извлечённое насекомое вклеили в технический дневник с пометкой «Первый обнаруженный баг». Этот случай дал название процессу выявления и устранения неисправностей – дебаггинг, а сами ошибки в работе программ с тех пор называют багами.

Тестировщик ПО – специалист, проверяющий программный продукт для контроля его качества. Профессия требует знаний принципов построения ПО, опыта в разработке, навыков работы с базами данных и языками запросов, а также администрирования операционных систем. Ключевое требование к тестировщику – сочетать мышление пользователя с инженерным анализом поведения системы.

Подлинность того самого мотылька позже ставили под сомнение, однако история прочно вошла в профессиональную культуру IT-сообщества. Тот экземпляр был передан в музей вычислительной техники.

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