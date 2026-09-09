Как защищаться от манипуляций и выигрывать в конфликтах, расскажут сегодня в кадровом центре в Пскове

10:42, 09 сентября 2026, ПАИ

Интенсив по психологической самозащите пройдёт в Псковском кадровом центре сегодня, 9 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Встреча клуба «Женский интерес» на тему «Как вести переговоры, выигрывать конфликты и защищаться от манипуляций» начнётся в 15:00. Спикером выступит гипнотерапевт, регрессолог и коуч Ирина Шмель. Она разберёт с участницами, как распознать манипуляцию в самом начале, сохранять спокойствие в конфликте и не дать себя вывести из равновесия, а также как отстаивать свои границы мягко, но твёрдо. Участниц познакомят с техникой «Три «Н» (наблюдение, настрой, нет), позволяющей отказать человеку без чувства вины и разрушения отношений. Эксперт называет этот приём «бархатной перчаткой со стальным кулаком».

В финале встречи специалист даст участницам домашнее задание: за сутки трижды сказать нет незнакомым или близким людям, чтобы побороть синдром «удобного человека» и закрепить навык на практике.

«Ваш внутренний покой стоит дороже любого контракта. В переговорах побеждает не тот, кто умеет кричать, а тот, кто готов уйти. Истинная сила – в мягкой, но непробиваемой уверенности», – резюмирует Ирина Шмель.

Вход свободный. Узнать подробности и записаться можно в Псковском кадровом центре.

Добавим, что «Женские клубы» при кадровых центрах открылись после комплексной модернизации и действуют в рамках нацпроекта «Кадры». Участницами клубов становятся мамы с маленькими детьми, желающие возобновить карьеру, а также женщины, готовые реализовать свой предпринимательский потенциал или превратить хобби в стабильный заработок. Здесь можно найти единомышленников и поделиться опытом, который поможет кому-то обрести любимое дело и превратить его в доходный бизнес.