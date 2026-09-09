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Общество

Александр Хинштейн: Колобок имеет курские корни

Специальный показ фильма «Последний богатырь. Колобок» прошёл в Курске. В открытии мероприятия принял участие губернатор Курской области Александр Хинштейн, который отметил, что Колобок имеет курские корни, так как впервые сказочный персонаж появился на страницах книги курянки Екатерины Авдеевой в 1844 году, пишет riakursk.ru.

После просмотра зрители смогли лично задать вопросы режиссёру киноленты Антону Маслову и гендиректору студии Yellow, Black and White Александру Ильину.

Зрители интересовались, где и как долго длились съёмки, как удалось сделать Колобка настолько реалистичным и, конечно, ждать ли зрителям продолжения киносказки. Фильммейкеры выразили уверенность, что «Колобок 2» должен быть создан.

Антон Маслов подчеркнул, что Колобок является составляющей русского кода, героем, которого знают все и который заслуживает, чтобы его увидели в новом прочтении с сохранением классических черт и добрых посылов.

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