Никогда не возите это в багажнике: МЧС назвало главную ошибку водителей
Основные меры предосторожности для снижения риска возгорания в машине напомнили спасатели водителям.
Пожарная безопасность автомобиля зависит от внимательности и ответственности владельца, подчеркнули в ГУ МЧС России по Псковской области.
В ведомстве рекомендовали регулярно проверять техническое состояние автомобиля, не использовать провода и кабели с повреждённой изоляцией, соблюдать осторожность при проведении электросварочных и газосварочных работ. В багажнике не следует хранить синтетические канистры с бензином – это может привести к накоплению статического электричества и взрыву.
В машине обязательно должен быть исправный огнетушитель с действующим сроком годности. Держать его лучше в салоне в легкодоступном месте.
Водителям также советуют быть внимательными за рулём: появление дыма, запах горелой проводки или резины предшествуют возгоранию. Если потушить огонь подручными средствами не удаётся, необходимо немедленно звонить по телефонам 101 или 112.
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