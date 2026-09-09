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Происшествия

40-летнего жителя Дно осудили за взятку нарядчику локомотивных бригад

Дновский районный суд Псковской области 4 сентября вынес приговор 40-летнему жителю Дно, признанному виновным в даче взятки должностному лицу. Как установил суд, мужчина работал машинистом тепловоза грузового движения. С февраля по ноябрь 2025 года он перечислял деньги нарядчику локомотивных бригад, рассчитывая получить личную выгоду — больше смен и, соответственно, более высокую заработную плату за дополнительные рабочие часы.

Всего мужчина перевел должностному лицу 12 тысяч рублей банковскими переводами.

Подсудимый полностью признал свою вину. С учетом обстоятельств дела, степени общественной опасности преступления, данных о личности и имущественного положения суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

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