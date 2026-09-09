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Общество

Ипотечные ставки к концу осени могут снизиться до 15–18%

Средние ставки по ипотеке на новостройки в сентябре могут составить 16–19%, а на вторичное жилье — 18–19%. К октябрю–ноябрю они способны снизиться примерно на 0,5 процентного пункта, спрогнозировал «Газете.Ru» инвестор Владимир Виноградов.

Фото: ПАИ

По его оценке, к концу осени ставки по ипотеке на первичном рынке могут закрепиться в диапазоне 15–18%, на вторичном - 17–18%. При этом банкам обычно требуется от пяти до семи дней после решения Центробанка, чтобы пересмотреть условия кредитования.

Заметного восстановления спроса на рыночную ипотеку, по мнению эксперта, стоит ожидать при снижении ключевой ставки до 12–13%.

При этом брать ипотеку по высокой ставке с расчетом на последующее рефинансирование эксперт советует только заемщикам с устойчивым финансовым положением и финансовым резервом. Ожидание более выгодных условий также несет риски: за это время жилье может подорожать, а застройщики - уменьшить размер скидок.

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