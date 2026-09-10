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Происшествия

Жителя Великих Лук обвиняют в серии краж из магазинов

Прокурор Великих Лук утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, которого обвиняют в восьми кражах из магазинов. Семь преступлений относятся к категории небольшой тяжести, ещё одно – средней тяжести.

По версии следствия, с 11 июня по 17 июля 2026 года мужчина совершал хищения в магазинах самообслуживания на территории Великих Лук. Среди похищенного оказались продукты питания, бытовая химия и электроника. Обвиняемый похищал сыры и сливочное масло разных марок, шампуни, кофе и беспроводные наушники.

Последний эпизод произошел 17 июля. По версии обвинения, мужчина действовал уже вместе с другим человеком по предварительному сговору. Из продуктового магазина они тайно вынесли две упаковки кофе.

Всего мужчине вменяется семь преступлений по части 1 статьи 158 УК РФ и одна кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, законом предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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