Парфюмерный «шопинг» обернулся для жительницы Псковской области уголовным делом
Жительницу Новосокольнического района обвиняют в двух кражах из парфюмерных магазинов самообслуживания. Как сообщили ПАИ в прокуратуре города Великие Луки, 11 и 13 августа женщина заходила в магазины на территории Великих Лук и совершила хищение парфюмерной воды.
Общая стоимость похищенного превысила 35 тысяч рублей.
Женщине предъявлено обвинение по двум эпизодам части 1 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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