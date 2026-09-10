Парфюмерный «шопинг» обернулся для жительницы Псковской области уголовным делом

09:26, 10 сентября 2026, ПАИ

Жительницу Новосокольнического района обвиняют в двух кражах из парфюмерных магазинов самообслуживания. Как сообщили ПАИ в прокуратуре города Великие Луки, 11 и 13 августа женщина заходила в магазины на территории Великих Лук и совершила хищение парфюмерной воды.

Общая стоимость похищенного превысила 35 тысяч рублей.

Женщине предъявлено обвинение по двум эпизодам части 1 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.