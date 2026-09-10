Самозанятым установят лимит на работу с одним заказчиком через платформы

09:28, 10 сентября 2026, ПАИ

С 1 октября для самозанятых, которые получают заказы через агрегаторы и маркетплейсы, начнут действовать ограничения на продолжительность работы с одним заказчиком. Новые правила предусмотрены законом о платформенной экономике, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, самозанятый не сможет выполнять работы или оказывать услуги одному заказчику через онлайн-платформу более 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд.

«Продолжительность выполнения работ или оказания услуг самозанятыми для одного заказчика через онлайн-платформу не должна превышать 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд», – пояснил юрист.

Такое ограничение вводится, чтобы не допустить подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. Если человек фактически регулярно работает на одного заказчика, такая занятость может рассматриваться как систематическая.

При этом шестимесячный период не является фиксированным. Если хотя бы в одном из месяцев самозанятый отработает для этого заказчика менее 60 часов, отсчет начнется заново, уточнил Евгений Машаров.

При превышении установленного лимита онлайн-платформа должна будет приостановить выдачу заказов от этого заказчика. При этом самозанятый сможет продолжить работу с другими клиентами.

Ограничения не распространяются на случаи, когда работа через платформу является для человека дополнительным источником дохода.