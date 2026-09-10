В Гдовском районе возбудили дело о фиктивной регистрации

09:32, 10 сентября 2026, ПАИ

В Гдовском районе полиция выявила факт фиктивной регистрации гражданина по месту жительства. К нарушению требований миграционного законодательства может быть причастен местный 48-летний житель, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В апреле 2026 года мужчина зарегистрировал гражданина в одном из населенных пунктов округа, хотя тот фактически по указанному адресу не проживал.

По этому факту отдел дознания ОМВД России по Гдовскому району возбудил уголовное дело по статье 322.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за фиктивную регистрацию гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства.

Мужчина ранее не был судим. Расследование уголовного дела продолжается.