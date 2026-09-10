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Политика

Россия и Вьетнам: больше экономики

Встреча Владимира Путина с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама, президентом страны То Ламом в Кремле показала, что отношения Москвы и Ханоя давно вышли за рамки дипломатической традиции и исторической памяти. Сегодня это партнёрство, в котором всё заметнее место занимают технологии, энергетика, медицина, образование и взаимная торговля.

Фото пресс-службы Кремля

Вьетнам – одна из наиболее динамичных стран Юго-Восточной Азии, с населением свыше 102 миллионов человек, растущей промышленностью, развивающейся цифровой экономикой и серьёзными научными амбициями. Для России это не просто дружественная страна с прочными связями, которые складывались десятилетиями, а важный партнёр в Азиатско-Тихоокеанском регионе – регионе, где во многом формируются будущие маршруты торговли, технологические стандарты и новые рынки.

Показательно, что речь на переговорах шла не только о политике. Владимир Путин отметил: в 2025 году российско-вьетнамский товарооборот вырос примерно на 6%, а в первой половине 2026-го темпы роста практически удвоились. Это важный сигнал: сотрудничество не застыло в дипломатических формулировках, оно измеряется контрактами, поставками, совместными предприятиями и рабочими местами по обе стороны границы.

Долгое время одной из главных основ российско-вьетнамского сотрудничества была энергетика. Совместная работа в нефтегазовой сфере остаётся значимой: страны имеют опыт разведки и разработки месторождений как во Вьетнаме, так и в России. Но сегодня важно другое: партнёрство расширяется туда, где ценность создаёт уже не только ресурс, а технология.

Есть заделы для новых проектов в гидроэнергетике, обсуждается дальнейшее взаимодействие в атомной отрасли. Это направления с длинным горизонтом планирования: они требуют инженерных компетенций, подготовки специалистов, научной кооперации, поставок сложного оборудования и последующего сервисного сопровождения. Иными словами, речь идёт о сотрудничестве, которое нельзя свести к разовой сделке.

Особое значение приобретают высокие технологии. Россия заинтересована в том, чтобы экспортировать не только сырьё, но и собственные разработки – от инженерных решений до фармацевтики, генетики и молекулярной биологии. Для Вьетнама, который укрепляет свои позиции как индустриального и инновационного центра Юго-Восточной Азии, такое взаимодействие может стать частью собственной технологической модернизации.

Самым наглядным результатом нынешнего визита стало открытие по видеосвязи российско-вьетнамской лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое. Она создана на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра, работающего с 1988 года.

Когда такие объекты создаются совместно, речь идёт уже не о простом экспорте оборудования. Формируется сеть научных контактов: появляются совместные исследования, подготовка кадров, обмен данными, разработка лекарств и средств диагностики. Именно так рождается устойчивое партнёрство – не на уровне красивых деклараций, а на уровне людей, лабораторий, университетов и конкретных научных результатов.

В 2021–2026 годах сотрудничество Псковской области с Вьетнамом развивалось прежде всего в торгово-экономической сфере. Региональные предприятия регулярно поставляли на вьетнамский рынок свинину, замороженное мясосырьё и свиные субпродукты. Вьетнам вошёл в число ключевых направлений псковского агроэкспорта: например, в 2023 году его доля в общем экспорте области оценивалась в 14,5%.

Россия и Вьетнам объединены общей историей дружбы, но успешное сотрудничество XXI века не может держаться только на памяти о прошлом. Его основой становится способность создавать технологии, доверять друг другу в крупных проектах и видеть взаимную выгоду.

Именно поэтому в одном ряду сегодня стоят нефтегазовые проекты, гидроэнергетика, перспективы атомной отрасли, рост торговли, образовательные обмены и лаборатория в Ханое. Все эти направления объединяет одна идея: Россия и Вьетнам могут быть друг для друга не только рынками, но и соавторами развития.

Андрей Разумов
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