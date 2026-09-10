От собора до собора. Записки переселенки Хасле

12:53, 10 сентября 2026, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает авторский проект «Записки переселенки Хасле». Его ведёт Ирина Хасле, переехавшая в Псков из Норвегии. Она знакомится с Псковской областью и рассказывает, что в её новом доме особенно интересно и прекрасно, почему здесь хочется остаться. Это взгляд человека, который открывает для себя новое и готов делиться впечатлениями. А в августе Ирина начала свое знакомство с храмами Пскова, включенными в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня – продолжение.

Я снова в путешествии – на этот раз пешем – по Пскову, городу, в котором живу чуть больше полугода.

В этот раз я планировала обойти оставшиеся шесть храмов, которые входят в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но сначала побывала в Троицком соборе: в эти дни туда прибыла десница святителя Спиридона Тримифунтского. Отстояв очередь, которая двигалась довольно быстро, я смогла приложиться к святыне.

Ну а дальше отправилась по храмам.

Первым на пути был Мирожский монастырь и Спасо-Преображенский собор. Шла и думала, что в собор не попаду: его не открывают в дождливую или сырую погоду. Но мне повезло. Когда я всё-таки дошла до монастыря, погода совершенно исправилась – светило солнце.

Когда я выходила из Крома, увидела табличку, на которой было написано: до Мирожского монастыря – 2,5 километра. Но это, скорее всего, по прямой. Так что отмахала я, думаю, все четыре.

Спасо-Преображенский собор

Как коротко рассказать факты об объекте, построенном в XII веке? Но я попробую.

Точное время и обстоятельства основания Мирожского монастыря неизвестны. Однако каменный Спасо-Преображенский собор был построен в XII веке по повелению новгородского архиепископа Нифонта, который покинул этот мир, не дождавшись окончания строительства. Храм создавался в честь Преображения Господня – отсюда и название.



Фото: Ирина Хасле



Фото: Ирина Хасле



Фото: Ирина Хасле



Фото: Ирина Хасле



Фото: Ирина Хасле



Фото: Ирина Хасле











Внутреннюю отделку храма выполнили греческие мастера. Они расписали стены фресками, изображающими практически полный цикл жизни Христа. Роспись выдержана преимущественно в голубых, жёлтых и белых тонах.

Сейчас храм открыт для туристов, но регулярные богослужения в нём не проводятся. По сути, это музей, где до стен, конечно, нельзя дотрагиваться. А ведь так хочется прикоснуться к XII веку! Но увы.

В дождливую и сырую погоду собор закрывают – опять же из-за древних фресок.

Вход в храм – по билетам. На входе мне сказали, что у меня есть 20 минут. Мне этого времени хватило. Я успела пофотографировать и немного поболтать с работницей храма, а потом отправилась дальше.

Рядом с собором есть храм – или, правильнее сказать, здание, которое сейчас используется как храм, поскольку монастырь находится на реставрации.

В лавке работает послушник монастыря. Я спросила его, станет ли он монахом.

– Когда там откроется, тогда да, – ответил он и указал наверх.

Поставила свечку за упокой, потом – за здравие, купила Мирожскую икону и пошла обратно к выходу. Теперь мне предстояло дойти до церкви Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

Церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома

Кто-то скажет, что название немного странное. Но в Пскове храмы часто носят такие названия: одна часть указывает на посвящение храма, а вторая – на его местоположение.

Стало быть, Покров и Рождество Богородицы – это понятно. А вот почему «от Пролома»? Потому что во время осады Пскова войсками польского короля Стефана Батория рядом с Покровской башней в крепостной стене был сделан пролом. Отсюда и название. По сути, эта церковь состоит из двух храмов – это понятно уже из названия. И там действительно две церкви с общей стеной: из одной можно попасть в другую.



Фото: Ирина Хасле



Фото: Ирина Хасле



Фото: Ирина Хасле





Как же получилось, что их стало две? Покровская церковь существовала уже в XIV веке – упоминания о ней есть в летописях. В 1581 году, во время осады Пскова войсками Стефана Батория, неприятелю удалось сделать пролом в крепостной стене. К месту сражения принесли святыни, в том числе Псково-Печерские иконы и мощи князя Всеволода-Гавриила. Псковские воины отразили нападение. После снятия осады в память об этих событиях к Покровской церкви пристроили церковь Рождества Богородицы. Так и стоят они с тех пор рядышком.

Собор Иоанна Предтечи

Последним в тот день стал собор Иоанна Предтечи. В храме находился священник. Я поздоровалась, а он сразу сказал:

– Мощи там и там.

И указал, где они находятся.

Ну а я же ничегошеньки про этот храм не знала. Теперь знаю и рассказываю вам.



Фото: Ирина Хасле



Фото: Ирина Хасле



Фото: Ирина Хасле



Фото: Ирина Хасле



Фото: Ирина Хасле



Фото: Ирина Хасле











Храм стоит на месте бывшего женского Иоанно-Предтеченского монастыря. Согласно монастырскому преданию, обитель была основана в первой половине XIII века княгиней Евфросинией, в монашестве Евпраксией. В 1243 году она была убита в Ливонии, а её тело привезли в Псков и погребли в основанной ею обители.

Долгое время собор служил местом упокоения представителей псковского княжеского рода и других знатных людей.

Мощи Евпраксии находятся в храме под спудом, то бишь ниже уровня пола. Вот о них-то мне батюшка и сказал.

А ещё здесь покоится Марфа – внучка Александра Невского и супруга псковского князя Довмонта. После смерти князя она приняла монашеский постриг.

С 2007 года храм является подворьем Крыпецкого мужского монастыря.

Сам собор относится к XII веку, как и Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Но, со слов батюшки храма Иоанна Предтечи, этот храм старше Преображенского примерно на 40 лет.

Помните, в Мирожском монастыре мне хотелось прикоснуться к стенам XII века, но нельзя?

А здесь – можно. Я потрогала. Вот так запросто взяла и прикоснулась к истории, которой почти девятьсот лет.

На этом моя прогулка закончилась.

План был пробежаться по шести оставшимся храмам. В итоге обошла три – 11 400 шагов. Может, я и петляла, конечно, но факт остаётся фактом. И вообще, бегом такие места смотреть не стоит. Тут надо с чувством, с толком, с расстановкой.

В храмах я общалась со свечницами, так сказать, с коллегами, ведь и сама помогаю в одном из псковских храмов. Встретила хранительницу храма, поговорила с послушником Мирожского монастыря.

А оставшиеся три храма никуда от меня не денутся. Значит, будет «Храмы ЮНЕСКО. Часть 3».