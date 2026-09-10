Встреча в Кремле: о чём говорили президент Владимир Путин и губернатор Михаил Ведерников

15:01, 10 сентября 2026, ПАИ

Рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым состоялась в Кремле. Главной темой стал доклад главы региона о состоянии экономики, реализации инфраструктурных проектов, поддержке участников СВО и решении системных вызовов, стоящих перед регионом. Рассказываем о ключевых моментах встречи.

Бюджет вырос почти втрое

Одним из ключевых показателей Михаил Ведерников назвал изменение финансового положения региона. Если в 2017 году бюджет Псковской области составлял 27 млрд рублей, то в 2026 году он достиг 79 млрд рублей. Одновременно существенно сократилась долговая нагрузка: государственный долг, который ранее приближался к 102% бюджета, сейчас составляет 42,8%.

Губернатор связал этот результат в том числе с заменой дорогих коммерческих кредитов льготными бюджетными, а также со списанием части задолженности. Освободившиеся возможности, по его словам, направили на укрепление экономики, привлечение инвестиций и повышение эффективности управления государственным имуществом, земельными ресурсами и неналоговыми доходами.

Отдельно Михаил Ведерников подчеркнул рост собственных доходов региона. В 2023 году они увеличились на 6 млрд рублей, в 2024-м — ещё на 4,6 млрд, в 2025 году — на 2,7 млрд рублей. В результате доля собственных доходов в консолидированном бюджете достигла 68%. По оценке губернатора, такого соотношения в области не было десятилетия.

Экономика, аграрный сектор и инвестиции

В числе основных экономических достижений Михаил Ведерников назвал увеличение валового регионального продукта на душу населения до 607 тысяч рублей. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос более чем в два раза.

Промышленное производство за тот же период, по данным губернатора, увеличилось почти на треть. Псковская область также сохраняет высокие позиции в сельском хозяйстве: в 2024 году регион занял первое место в России по индексу сельхозпроизводства с показателем 134%. После снижения, которое глава региона объяснил высокой сравнительной базой, аграрный сектор вновь вернулся к росту.

Кроме того, область продолжает участвовать в индивидуальной программе социально-экономического развития для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. В течение пяти лет по этой программе Псковская область получала по 1 млрд рублей ежегодно. Как сообщил губернатор, на каждый вложенный бюджетный рубль удалось привлечь семь рублей частных инвестиций; общий объём частных вложений составил около 30 млрд рублей.

Низкий уровень безработицы Михаил Ведерников также отнёс к числу важных итогов работы региональной экономики.

Транспорт: ставка на инфраструктуру

Значительная часть доклада была посвящена транспортной доступности. На железной дороге при поддержке РЖД запущены четыре пары поездов в сутки между Санкт-Петербургом и Псковом. По пятницам, субботам и воскресеньям маршрут продлевают до Печор — одного из ключевых центров паломнического и культурного туризма, где расположен Псково-Печерский монастырь.

Также в регионе возобновили железнодорожное сообщение с Белоруссией. Ведерников отметил и развитие аэропортового комплекса: пассажиропоток аэропорта Пскова по итогам прошлого года составил 142 тысяч человек.

В ближайших планах — открытие нового терминала прилёта и капитальный ремонт существующего. Региональные власти рассчитывают к 2030 году довести пассажиропоток как минимум до 300 тысяч человек в год, а перспективную пропускную способность аэропортового комплекса оценивают примерно в 500 тысяч пассажиров.

Развитие авиационного и железнодорожного сообщения власти напрямую связывают с ростом туристического потока и интересом бизнеса к созданию гостиниц, объектов общественного питания и новых туристических локаций.

Дороги, ЖКХ и школы

В инфраструктурной части губернатор отметил резкое увеличение дорожного фонда: с 4,5 млрд рублей в 2017 году до 21,6 млрд рублей в текущем году. По его словам, дорожное строительство в регионе идёт «беспрецедентными темпами».

При этом Псковская область пока не достигла целевого показателя по доле дорог, соответствующих нормативным требованиям. Михаил Ведерников объяснил это крайне низкой стартовой базой: на начало работы показатель составлял лишь 29%. Регион рассчитывает выполнить текущий норматив до конца года, а к 2030 году обеспечить нормативное состояние 54% дорог.

В сфере ЖКХ за последние пять лет в область привлекли около 20 млрд рублей. Эти средства направили на обновление объектов, многие из которых, по словам губернатора, были построены ещё в советское время и имели критический уровень износа. Обеспеченность населения качественной питьевой водой за этот период выросла с 76% до 85%.

Отдельной темой стала модернизация образовательной инфраструктуры. До начала реализации национальных проектов за всю новейшую историю региона здесь построили только три объекта образования. В 2023 году в области одновременно начали строить и капитально ремонтировать десять школ и других образовательных объектов.

Всего за пять лет по линии нацпроектов и государственных программ в инфраструктуру Псковской области, по данным Ведерникова, привлекли 275 млрд рублей.

Энергетика: область просит продолжить программу реновации

Губернатор поблагодарил президента за решение о приведении в порядок электросетевого комплекса. По его словам, модернизация уже дала ощутимый эффект — число отключений электроэнергии сократилось.

При этом Михаил Ведерников сообщил, что программу до 2028 года существенно сократили по объёму финансирования. Он попросил поддержать второй этап работ, чтобы закрыть проблему системно и перейти к плановому обслуживанию электросетей, а не к устранению последствий аварий.

Туризм и сохранение наследия

Туризм губернатор назвал одним из важнейших направлений развития области. Основой для роста он считает не только транспортную доступность, но и системную работу с историко-культурным наследием.

В частности, Михаил Ведерников напомнил о программе подготовки к 550-летию Псково-Печерского монастыря. Реконструкция улиц, домов, фасадов и общественных пространств, по его словам, уже привела к заметному увеличению потока туристов и паломников. В выходные дни, отметил губернатор, Печоры сталкиваются с очень высокой посещаемостью.

С 2020 года в Псковской области действует программа возвращения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Изначально планировалось привести в нормативное состояние 36 объектов, однако в результате совместной работы их число выросло до 69.

Этот процесс, по оценке региональных властей, даёт сразу несколько эффектов: помогает сохранять памятники, стимулирует инвестиции, развивает туристическую инфраструктуру и увеличивает поток гостей. Михаил Ведерников сообщил, что в прошлом году в Пскове впервые открылся пятизвёздочный отель.

Соотечественники и переезд в регион

Ещё одной темой доклада стала работа с переселенцами из недружественных государств, разделяющими традиционные российские ценности. В Псковской области был создан институт уполномоченного по работе с соотечественниками и центр, работающий по принципу «одного окна».

По словам губернатора, с 2024 года в регион приехали более 10 тысяч человек, намеревающихся получить вид на жительство или российское гражданство. Часть переселенцев, отметил он, принимает решение остаться в Псковской области на постоянной основе.

Кадровый дефицит: прогресс есть, но врачей не хватает

Одним из немногих вопросов, на которых Владимир Путин сделал отдельный акцент, стала нехватка медицинских кадров. В ходе доклада Михаил Ведерников сообщил, что региону удалось переломить тенденцию к росту дефицита работников здравоохранения: показатель сократился с 52% до 36%.

Губернатор связал это с созданием современного учебно-лабораторного корпуса, выпускники которого уже начали работать в учреждениях здравоохранения региона, а также с программой поддержки будущих и действующих специалистов — от студентов до наставников.

«Врачей не хватает», отметил глава государства общий для многих регионов вызов. Михаил Ведерников согласился с этой оценкой, подчеркнув, что проблема остаётся, хотя и перестала быть настолько острой, как прежде. Власти рассчитывают решить её в течение нескольких лет за счёт закрепления молодых специалистов, заполнения вакансий и привлечения медиков из других регионов, включая Москву и Санкт-Петербург.

В сфере образования ситуация, по словам губернатора, менее напряжённая, однако регион также намерен заранее заниматься кадровым обеспечением школ. Именно продолжение работы по преодолению дефицита врачей и педагогов стало одним из главных порученческих акцентов встречи.

ТОСы и гранты: ставка на инициативу жителей

Михаил Ведерников сообщил, что региональные власти продолжают развивать механизм территориального общественного самоуправления. В 2018 году в Псковской области было лишь два ТОСа, сейчас их больше тысячи.

В их работу вовлечены около 180 тысяч активных жителей. Через ТОСы местные сообщества готовят заявки на гранты, реализуют проекты благоустройства, ремонта и развития территорий. В 2026 году на поддержку таких инициатив выделили более 360 млн рублей — рекордную сумму для региона.

Задача властей — обеспечить финансированием не менее 70% грантовых заявок. Губернатор подчеркнул, что речь идёт о проектах, которые жители считают приоритетными непосредственно для своих деревень, посёлков и городских микрорайонов.

Положительную динамику показывают и грантовые проекты молодёжных и общественных организаций. Если несколько лет назад они привлекали около 30 млн рублей ежегодно, то теперь объём грантовой поддержки превышает 400 млн рублей. Ещё 62 млн рублей регион получил по линии Росмолодёжи.

Поддержка участников СВО и проект центра адаптивного спорта

Особое место в докладе заняла поддержка участников специальной военной операции, ветеранов и их семей. В Псковской области действует 47 мер поддержки. Всего за время работы поступило более 90 тысяч обращений, из которых, по словам губернатора, положительно решены 99,9%.

Нерешённые вопросы преимущественно касаются поиска пропавших без вести, где, как отметил Ведерников, быстрые решения объективно невозможны. Работа регионального филиала фонда «Защитники Отечества» была признана одной из лучших в стране.

В Печорах ранее открылся центр духовной реабилитации для ветеранов СВО и их семей. Теперь регион предлагает создать более масштабный центр адаптивной физической культуры и спорта.

Ведерников отметил, что в области уже действует небольшой центр адаптивного спорта, где участники СВО занимаются практической стрельбой, силовыми упражнениями и другими дисциплинами. Однако существующих возможностей, по его словам, недостаточно: в регионе проживают около 45 тысяч людей с ограничениями по здоровью, а число ветеранов, которым потребуется спортивная реабилитация, будет увеличиваться.

Губернатор сообщил, что предварительно обсудил проект с министром спорта и руководством Российского спортивного фонда. При поддержке президента регион рассчитывает реализовать строительство центра в течение двух лет.

Свалки - под контролем

В финале встречи Владимир Путин обратил внимание на рост количества несанкционированных свалок. Президент попросил губернатора держать этот вопрос на постоянном контроле.

Михаил Ведерников признал наличие проблемы и объяснил её сезонным увеличением населения региона. Летом число людей, одновременно находящихся в Псковской области, по его словам, возрастает примерно втрое — в том числе за счёт дачников. К осени значительную часть мусорных навалов удаётся ликвидировать, однако в летний период ситуация повторяется.

В качестве одного из решений глава региона назвал систему «Стоп Свалка», разработанную псковскими специалистами. Она позволяет фиксировать номера автомобилей и распознавать лица нарушителей. В Пскове система уже показала результат, и теперь её планируют внедрять в муниципалитетах, где проблема стоит наиболее остро.

Главный итог встречи

Доклад губернатора был построен вокруг тезиса о переходе Псковской области от решения накопленных финансовых и инфраструктурных проблем к развитию. В качестве доказательств были приведены рост бюджета, промышленности и инвестиций, масштабные вложения в дороги, коммунальную инфраструктуру, образование, энергетику и туристические проекты.

В то же время встреча обозначила и ключевые задачи на ближайшие годы. Среди них — сокращение кадрового дефицита в медицине и образовании, завершение модернизации энергосетей, решение проблемы сезонных несанкционированных свалок, развитие аэропорта, туристической инфраструктуры и создание центра адаптивного спорта.

Михаил Ведерников в ходе встречи неоднократно подчеркивал, что системные вопросы в регионе удается решать благодаря прямой поддержке Владимира Путина. И есть все основания утверждать, что эта поддержка Псковской области продолжится.