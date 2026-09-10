Михаил Ведерников сообщил Владимиру Путину о влиянии федеральной поддержки на развитие региона

15:25, 10 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече 10 сентября рассказал президенту России Владимиру Путину о федеральной поддержке региона и развитии его ключевых направлений.

По словам Михаила Ведерникова, в регионе остаётся ряд проблемных вопросов, которые власти планируют решать как отдельными решениями, так и в рамках федеральных и региональных программ.

Особое значение губернатор придал решению о софинансировании проектов, при котором 1 % расходов приходится на региональный бюджет, а 99 % – на федеральный.

«Большая, конечно, поддержка для нас – решение по софинансированию: один процент – региональный бюджет, 99 % – федеральный. Это дало нам возможность динамично двигаться сразу практически по всем стратегическим направлениям», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что Псковская область сегодня развивается не только как регион с богатым историческим и культурным наследием. По его словам, одновременно меняется и экономика области, причём по отдельным направлениям регион демонстрирует высокие показатели.

«Важно, что сегодня Псковская область – регион не только с богатейшим наследием, которое мы развиваем, сохраняем, восстанавливаем, но и с динамично меняющейся экономикой, где-то даже с хорошими лидерскими показателями. Поэтому мы сделаем всё, чтобы их не снижать», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Владимир Путин поблагодарил губернатора за информацию.

«Хорошо, спасибо», – сказал Владимир Путин.