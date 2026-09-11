Вопрос дня: зачем мы это делаем? Сезон заготовок как семейная традиция

15:25, 11 сентября 2026, ПАИ

Когда заканчивается лето и начинается осень, на кухнях всей страны кипит своя жизнь. Банки, кастрюли, стерилизация, ароматы ванильного сахара и укропа - время, когда урожай с грядок превращается в запасы на зиму. Одни делают это из необходимости, другие - из любви к процессу, третьи - потому что иначе нельзя, ведь жалко, если пропадёт выращенное с душой.

Заготовки - это не просто еда. Это способ сохранить вкус лета, семейную историю, передать рецепты из поколения в поколение. Мы спросили у наших собеседников, что они заготавливают, зачем им это нужно и что в этом процессе самое важное.

Руководитель группы по взаимодействию со СМИ и общественностью отделения СФР по Псковской области Елена Артемьева:

- Обязательно солю огурцы, мариную помидоры, заготавливаю кабачки. Есть у меня фирменный рецепт: режу молодые кабачки кубиками, добавляю зелень, базилик, кинзу, петрушку, морковь по-корейски, заправляю солью, сахаром, уксусом и получается замечательная закуска. Грибы тоже солим и маринуем, хотя сами едим не очень, больше раздаём друзьям и соседям.

Компоты ставлю с минимумом сахара, чтобы зимой открыть банку и почувствовать запах клубники, запах лета. Что заставляет меня это делать? Во-первых, очень жалко урожай, который вырастила, в который вложила душу. Во-вторых, приятно делать для родных и близких. Мой маленький внук с большим удовольствием ест клубничку из компота! Трудные эти заготовки, но такие тёплые.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева:

- Я отношусь к тем людям, которые не любят магазинные соленья. Домашние - это особый изыск. Эта традиция у меня с детства, меня учила бабушка, потом мама. Для меня это ритуал, который я сохранила на всю жизнь. Помню, как в детстве проводила каникулы у бабушки и дедушки, у которых были огромные сады: вишня, малина, крыжовник, клубника. И конечно, нас, детей, привлекали к труду. Дедушка учил меня собирать клубнику порционно: один стаканчик - и видишь результат, понимаешь, что это быстро. Так я научилась труду и любви к заготовкам. Мои любимые рецепты: клубничное варенье, из абрикосов, персиков, а ещё из кабачков с грейпфрутом и апельсином.

Обожаю вяленые томаты. Все мои родные знают это угощение. Для меня заготовки - это отдых, радость и способ передать традиции дальше.

Начальник отдела опеки и попечительства министерства социальной защиты Псковской области Наталья Поленова:

- Заготовки - обязательная часть моей жизни. Больше всего у нас востребованы солёные огурцы, дети их просто обожают. С помидорами тоже экспериментирую: и старые рецепты, и новые пробую. Варю варенье из белого налива: очищаю яблоки от кожуры и семечек, режу тонко, пересыпаю сахаром, и получается не варенье, а настоящий джем. Горячим переливаю в банки, и он получается золотистым, почти желе. Если взбить венчиком перед закаткой - вообще воздушное.

В этом году сварила абрикосовое варенье, малинового много получилось, а крыжовник, смородину морозила. Ещё делаю помидоры в собственном соку: крупные мясистые режу на половинки, укладываю в банки, добавляю сахар и соль, прогреваю на паровой бане, пока не осядут. Зимой идёт на «ура». Времени жалко, но и урожай невозможно терять.

Руководитель Центра здоровья детей Татьяна Васильева:

- Заготовки в нашей семье - это святое. Варим клубничное, малиновое, абрикосовое варенье. У нас всё своё, выращенное на даче: и клубника, и малина, и яблоки. Огурцы маринуем, помидоры закатываем. Муж у меня капусту квасит - сам, прямо целыми кочанами. Хрустит она так, что за ушами трещит. Наши дети у нас больше всего любят маринованные огурцы, кстати, их тоже сами выращиваем. Свои, да сразу же с грядки - и в банку, такие крепенькие, хорошенькие получаются. Капуста у нас тоже отличная выходит.

Конечно, процесс отнимает силы, но когда зимой открываешь банку, понимаешь: оно того стоило.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Наша ягодка» Юлия Хвестюк:

- Сейчас как раз самый сезон заготовок. Вчера варила малиновое варенье из ремонтантных сортов. Многие думают, что ремонтантная малина не сладкая, но это миф, если подобрать агротехнику, она вполне себе вкусная. В этом году ягоды в открытом грунте из-за дождей теряют товарный вид, и мы пускаем их на переработку и заморозку. Я делаю заморозку целой ягоды или ягодного пюре: заливаю целую клубнику пюре и замораживаю. Дети называют это мороженым и едят с удовольствием. Без сахара! Это очень вкусно зимой добавить в творог, в каши, к сырникам. Ещё делаю компоты, варила клубничное варенье. Пастилу пробовала делать, ну очень вкусная! Но и процесс трудозатратный.

Из солений обожаю кабачковую икру - я приготовила уже килограмм десять кабачка и планирую ещё партию. Мариную огурцы, делаю томатный сок. Процесс мне нравится. Я не могу, чтобы урожай пропал: если вырастила, надо с этим что-то сделать.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов:

- В этом году у меня отличный урожай огурцов. Делаю малосольные, остальные солю в банках. Помидоры солю красными, сорта «сливка», «дамские пальчики». Есть у меня фирменный рецепт острого соуса из помидоров, болгарского перца, острого перца и зелени. Из грибов солю грузди, а маринованными у меня жена занимается. Ещё делаю такую вещь, как «Охотница» - это смесь из баклажанов, кабачков, моркови, помидоров с рисом и фаршем, тушу и закрываю. Зимой разогрел на костре - и готов обед. Варенья я не варю, замораживаю всё натуральное, без сахара.

А вот жена у меня травница - сушит и ферментирует чай: иван-чай, чабрец, душицу. Мы почти не пьём обычный чай, только свой, травяной. Заготовки для меня - это не просто про еду, а про качество, про вкус, про то, чтобы питаться не фастфудом, а тем, что приготовлено с душой.

Директор гимназии №29 Елена Синева:

- В нашей семье сезон заготовок - это часть семейной культуры. В этом году хороший урожай яблок. Часть идёт на компоты и варенье по проверенным рецептам, часть сушим. Параллельно закрываем огурцы и помидоры по традиционным технологиям, без излишней химии, нам важно, чтобы заготовки были безопасными и по-домашнему вкусными. Ягоды, смородину, малину, распределяем: что-то на варенье, что-то замораживаем для витаминных добавок.

Грибы используем преимущественно свежими: обжариваем, тушим, считаю, что так лучше раскрывается натуральный вкус.

Есть у меня особый рецепт яблочного варенья с апельсином. Нарезаю яблоки дольками, снимаю с апельсинов яркую цедру, очищаю мякоть, всё соединяю с сахаром и оставляю на несколько часов. Потом осторожно прогреваю, варю в несколько приёмов. В конце разливаю по стерилизованным банкам. Зимой ложка такого варенья напоминает о тёплом, щедром лете.