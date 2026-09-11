Новую общественную площадку открыли в Писковичах

15:24, 11 сентября 2026, ПАИ

Новая общественная площадка открылась в Писковичах (Псковский район). Благоустройство реализовано в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает телеканал «Первый Псковский».

Особенность проекта в том, что он создавался не по шаблону: основу концепции сформировали сами жители.

Как выглядит новая точка притяжения и что говорят первые посетители – в сюжете «Первого Псковского».