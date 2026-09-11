Новую общественную площадку открыли в Писковичах
Новая общественная площадка открылась в Писковичах (Псковский район). Благоустройство реализовано в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает телеканал «Первый Псковский».
Особенность проекта в том, что он создавался не по шаблону: основу концепции сформировали сами жители.
Как выглядит новая точка притяжения и что говорят первые посетители – в сюжете «Первого Псковского».
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