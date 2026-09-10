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Общество

ВТБ начинает выдачу карт жителя в Псковской области

ВТБ принимает заявки на выпуск карт жителя в Псковской области. Подать заявление можно во всех отделениях банка в регионе. Теперь псковичи могут использовать одну карту для повседневных покупок, переводов и получения социальных выплат. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Фото предоставила пресс-служба ВТБ

У жителей Псковской области появился новый удобный инструмент – карта жителя ЕКП «Псковская» и её младшая сестра – ЕКПшка для детей. Карты украсят знаковые для Псковской области изображения. Карта жителя – настоящий персональный ключ к скидкам, сервисам и привилегиям по всему региону и за его пределами. Сегодня ведётся активная работа по привлечению торгово-сервисных предприятий, учреждений культуры и спорта к участию в проекте.

«ВТБ имеет большой опыт в части реализации региональных проектов по картам жителя – банк ранее стал партнёром в 12 регионах России, сейчас мы начали выдавать эти карты и в Псковской области. Это удобная дебетовая карта, которая оформляется и обслуживается бесплатно, по ней предоставляются бонусы и полезные сервисы как от организаций Псковской области, так и от самого банка. Оформить карты жителя для детей и взрослых можно во всех наших офисах в регионе», – рассказал управляющий ВТБ в Псковской области Дмитрий Наумкин.

На первом этапе запуска по ЕКП «Псковская» будут предоставляться скидки на посещение ряда торговых сетевых магазинов и АЗС, туристических объектов. Планируется расширение списка партнёров, включая отели, различные магазины, детские учреждения культуры и спорта. В перспективе карта будет использоваться для оплаты проезда.

В Псковской области карту жителя можно оформить с шести лет. Для оформления потребуются паспорт или свидетельство о рождении, а также СНИЛС. Для клиентов младше 18 лет необходимо письменное согласие родителей. В Псковской области карта доступна только при наличии постоянной регистрации. Жители региона также могут оформить детскую карту жителя. Она подходит для привычных банковских операций, а в будущем её функционал будет расширен возможностями оплаты транспорта, получения льгот и прохода в школу.

На сегодняшний день картами жителя от ВТБ пользуются более 730 тысяч человек в 12 регионах России. Карта жителя объединяет в себе удобство классической дебетовой карты и доступ к региональным сервисам. Держателям карты будут доступны все преимущества программы лояльности ВТБ, включая кешбэк рублями в выбранных категориях. Дополнительно владельцы карты могут получать скидки, бонусы и специальные предложения от компаний-партнёров.

Подробные условия уточняйте на сайте www.vtb.ru или у представителей банка.

Реклама. ПАО «Банк ВТБ». ИНН 7702070139, erid: 2W5zFGgc2xZ.

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