Главные источники бешенства назвал Роспотребнадзор

08:23, 25 июля 2025, ПАИ

Какие животные являются основными источниками бешенства, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом пишет РИА Новости.

Заразиться бешенством человек может при оцарапывании, укусе или ослюнении порезов и ран на коже больным животным. Также возможно инфицирование, если слюна больного животного попадет на слизистые оболочки глаз, рта или носовой полости, отметили в ведомстве.

Основными источниками возбудителя бешенства в России являются домашние кошки и собаки. Среди диких животных – лисицы, ежи, летучие мыши, барсуки, енотовидные собаки и волки. Иногда бешенство переносят коровы, овцы, лошади или грызуны, добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напомнили, что единственный способ защиты от бешенства - это профилактическая вакцинация.

Напомним, что почти 50 человек покусали дикие животные в Псковской области за год. Кроме того, в Бежаницком округе ввели карантин по бешенству.