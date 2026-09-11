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Общество

Уполномоченный по правам ребёнка расскажет о безопасности детей в интернете

За шесть месяцев текущего года количество подростков, пострадавших от киберпреступлений, выросло на 35,5%. Среди основных угроз – мошенничество в компьютерных играх и при покупках на маркетплейсах, фишинговые сайты и ссылки, вовлечение в дропинг и вербовка в преступные схемы. Безопасность детей в интернете станет темой очередного выпуска авторской еженедельной программы уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM).

Фото: ПАИ

В эфире поговорят о кибербуллинге, опасных челленджах, деструктивном контенте и интернет-зависимости. Отдельное внимание – тому, как распознать попытки вовлечения подростков в противоправную деятельность и что делать родителям, если ребёнок уже столкнулся с угрозой или стал жертвой мошенников.

Как научить ребёнка безопасно пользоваться интернетом и почему контроль должен быть прежде всего заботой, расскажет Наталия Соколова.

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