Псковский психиатр объяснил, почему алкоголь усиливает тревогу и депрессию

15:16, 11 сентября 2026, ПАИ

Если человек пьёт каждый день и теряет контроль, это называется пьянством. Даже бокал вина вечером означает формирование зависимости, и такого человека можно считать пьяницей, пояснил и. о. заместителя главного врача по медицинской части, врач – психиатр-нарколог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Попытка «лечить» тревогу алкоголем – порочный круг, который приводит как раз наоборот к нарастанию депрессии. Потому что алкоголь – депрессогенный напиток за счёт содержания этанола», - пояснил врач.

По словам специалиста, женщин алкоголь меняет быстрее мужчин: у них появляется характерная краснота, отёчность лица, нарушается тургор кожи, то есть её эластичность падает.

При этом, отметил Алексей Солодов, заболеваемость алкогольной зависимостью в стране снижается, при это количество выявляемых случаев растет за счет изменения методики подсчета. Например, раньше считали только впервые выявленные алкогольные психозы, сейчас и повторные тоже.