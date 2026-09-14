Чудская рыбалка: победа горбача, опасные водоросли и нашествие мошек

13:34, 14 сентября 2026, ПАИ

В начале осени Чудское озеро одарило нас великолепной окунёвой рыбалкой. Да и щука отменно клевала, 10-килограммовая «крокодилица» даже попала в кадр. Однако без неприятных впечатлений не обошлось.

В заливе рыбы нет?

В последний день лета и в первый день осени (с 31 августа на 1 сентября) прекрасно порыбачили на Чудском озере. Ездили вчетвером. Погода обещалась не самая лучшая – на другой день уже к двенадцати часам и дождь с грозой, и ветер, но с самого утра три-четыре часа прогнозировались тихими и спокойными. Именно на это мы и рассчитывали – выйти в озеро и поискать окуня неподалёку от берега. А с вечера в Раскопельском заливе вообще ничего, даже поклёвки никто из нас не увидел ни на джиг, ни на троллинг. Но хорошо посидели у костра, давно не виделись, пообщались, наговорились.

За вечерним столом я рассказал о своей поездке на автомобиле на малую родину, в город Кореновск Краснодарского края.

Заодно угостил яствами, привезёнными два дня назад с благодатного юга. Это и сладкий сочный виноград, и ароматная варёная кукуруза, и балык из толстолобика.

Всё было очень вкусным и товарищами принято на ура (о впечатлениях от поездки на юг, о ситуации с бензином, с дорогами и многом другом расскажу в ближайшее время в отдельной публикации).

Активный клёв

Но если вечерний залив ничего не дал, то утреннее Чудо-озеро порадовало нас отличным клёвом окуня и щуки. Ещё с вечера у костра, опираясь на прогноз метеорологов и планируя дальнейшую рыбалку, мы решили, что завтра сразу, не задерживаясь в заливе, ещё до восхода солнца пойдём в озеро. Так и сделали: подъём в 06:00, Марьян традиционно угостил всех крепким кофе, короткие сборы, отзвон пограничникам и вперёд.

Долгожданное озеро встретило нас зеркальной гладью без единой морщинки. Рыбацких лодок было немного, не больше десятка, и все они мчались куда-то почти за горизонт. Мы же решили начинать с ближних окунёвых точек напротив деревни Раскопель. У меня очень хорошо поклевало на первой же точке (глубина – 3,5 метра). Ловили мы троллингом и в основном использовали воблеры от «Страйк Про» с заглублением три метра плюс. Окунь почти весь попадался крупный, приманки заглатывал жадно, иногда загибались одновременно оба моих спиннинга. И ни одного схода за первый час рыбалки не было.

Но потом окунь стал мельчать, поклёвки становились реже, и мы отправились на следующую точку. Но и на втором, и третьем, и четвёртом месте оказалось пусто – по одному-два некрупных окушка не в счёт. И следующий активный клёв полосатого хищника обнаружился лишь в шести километрах от берега на глубинах 5–5,5 метра. Здесь тоже хороший окунь неплохо поклевал в течение часа, а потом так же, как и на первой точке, постепенно сошёл почти до нуля. В итоге мы втроём (я, Дмитрий и Марьян) наловили по 10–12 килограммов хорошего окуня.

Чудской горбач порадовал

Попадался и настоящий чудской горбач, в моём улове – половина экземпляров по 400–600 граммов плюс одна килушная щучка. У Дмитрия зубастые разбойницы клевали чаще: три щучки весом плюс-минус килограмм и обрыв шнура у самой лодки огромной щукой весом килограммов 10. Я рыбачил неподалёку, увидел, как товарищ остановился, его лодку развернуло, спиннинг в крутую дугу – налицо все признаки поклёвки большой рыбины. Я быстро смотал свои спиннинги и подошёл к лодке товарища метров на пять, заглушил мотор и достал телефон, чтобы запечатлеть неординарное событие.

Вовремя я там оказался. Меньше чем через минуту у его лодки всплыла огромная «крокодилица». Я даже присвистнул: сначала увидел огромную голову, а затем и толстенную чёрную спину, таких зубастых громадин я, пожалуй, ещё не видел. Из воды, почти у самого борта, в мою сторону торчала остроносая часть головы, а длинное тело вместе с хвостом едва пошевеливалось. «В мой подсачек она не влезет» – первое, что произнёс мой товарищ, оценив размер щуки. И предложил мне помочь ему моим подсаком. Но у меня руки уже были заняты телефоном, да и я твёрдо верил в умение товарища, всё же Дмитрий в нашей компании самый опытный рыболов и щукарь бывалый, в его активе щук весом под «десятку» не одна и не две, должен сам справиться.

«Крокодилица» наш разговор и неуверенность товарища, наверное, подслушала и оценила, собралась с силами, резко и мощно заработала хвостом и, извиваясь всем телом, выпрыгнула из воды почти на метр вверх и на столько же в сторону. Сделав высокую «свечку», зубастая громадина с шумом плюхнулась в воду, падая, оборвала шнур и помахала нам хвостиком.

Но большого сожаления её побег у нас не вызвал: не сдавалась, боролась и победила. Молодца! «Снял?» – спросил у меня Дмитрий. «Снял, – ответил я. – Но не уверен, что всё в кадр попало: и солнце отсвечивало, мешало, и щука очень уж неожиданно выпрыгнула». «Ну, пришли потом, что получилось». «Конечно, пришлю». Получилось. Правда, в самом конце этого яркого эпизода зубастая из кадра всё же выскочила и её полёт не весь оказался зафиксирован, но короткое видео, на мой взгляд, всё равно получилось интересным.

Андрей (четвёртый наш товарищ) в этот день только джиговал, но окунь на его джиг отзывался хуже, чем у нас на троллинг, да и размером был меньше. Ему такая рыбалка часам к одиннадцати наскучила, и он вернулся в залив. Как оказалось, и судак там ещё поклёвывает, и окунь присутствует: в итоге в его улове оказались два некрупных, но зачётных судака и десятка полтора-два средненьких окуней. Получается, что и в заливе рыбка всё же присутствует.

Сине-зелёные неприятности

01.09.26. И такой зелёный ковёр покрыл, наверное, всё озеро

Всё хорошо на сегодняшней рыбалке – и клёв, и погода (весь день штиль, тепло, солнечно), и компания отличная, но… Не порадовали две ситуации. Первая: вода в озере цветёт как никогда. Такого сплошного пёстрого ковра из зелёного киселя я ещё не видел. И это в шести километрах от берега. Называется эта серьёзная неприятность цветением сине-зелёных водорослей. Мы, рыболовы, это давно уже видим на Псковско-Чудском озере, но всегда это было максимум в километровой береговой зоне, а сейчас, думаю, вся поверхность Чудского озера в таком цвете. Да и по времени такое цветение ранее наблюдалось нами не больше месяца и лишь во второй половине лета. Теперь же цветёт и весной, и летом, и осенью.

В этом году я уже в конце апреля встретился с этим явлением в водах Раскопельского залива. Сине-зелёные водоросли содержат токсины и могут нанести вред здоровью человека и животных. При купании следует соблюдать меры предосторожности, а после желательно вымыться с мылом в чистой воде. Наибольший риск возникает при глотании «цветущей» воды. А собаки могут отравиться, вылизывая шерсть после купания. Что касается рыб, обитающих в таких водоёмах, то большая их часть держится в придонных и средних слоях водоёмов и почти никак не контактирует с сине-зелёными водорослями. Но рыбы всё же страдают от этого явления, так как для их жизнедеятельности требуется кислород, растворённый в воде, а многочисленные водоросли поглощают очень много кислорода, серьёзно уменьшая его концентрацию в воде.

Полчища добрых мошек

01.09.26. Добрая чудская мошка́, но её там миллиарды

А вторая неприятность – донимала мошка́! Миллиарды мошек! И лезла она во все щели – в рот, нос, уши, глаза, волосы. Очень она мешала рыбалке. Был бы хотя бы небольшой ветерок, он бы легко сдувал мошку́, но штиль – целый день. Рождается она из воды, поднимаясь со дна, туда же потом и исчезает. Наша чудская мошка́, если так можно выразиться, очень добрая, в отличие от карельской, и не кусается, плоть не выгрызает, но, попадая на открытые участки тела, всё равно вызывает очень неприятные ощущения.

Дмитрий оказался самым подготовленным к таким чрезвычайным обстоятельствам, у него с собой была шляпа с накомарником – отличная защита от этих тварей. У меня тоже такая есть, купил давно, но за ненадобностью она так и лежит в дальнем углу шкафа. А как бы сегодня пригодилась… Теперь урок получен, и впредь на рыбалки по открытой воде всегда буду брать её с собой.

Рыбалку закончили около 12 часов, собрались и удовлетворённые уехали домой. И только я зашёл в подъезд, как хлынул проливной дождь. Вовремя вернулись. Вот и здорово, после такого дождя можно и за грибами отправляться, что через день я успешно и сделал.

Спасибо Чудо-озеро, рыбкой ты нас порадовало: будет и уха, и жарёха, и копчуха…