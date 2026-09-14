Выезд с улицы Алмазной на Леона Поземского перекроют в Пскове 16 сентября
Выезд с улицы Алмазной на Леона Поземского перекроют в Пскове 16 сентября для дорожных работ. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
В этот день выезд будет закрыт с 8:00 до 19:00. На этом участке проведут фрезерование проезжей части.
Для обеспечения безопасности всех участников движения выезд полностью перекроют, а на участке работ будет введено реверсивное движение.
Водителей просят заранее продумать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки.
Делегация Псковской области участвует в Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге