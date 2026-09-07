Грибы пошли: тихая охота в псковских лесах набирает обороты

12:14, 07 сентября 2026, ПАИ

В этом году грибной сезон на Псковщине припозднился, но обещает быть щедрым. Первые выезды за грибами обнадёживают…

Первая корзинка

В середине августа, уезжая на малую родину в Краснодарский край, переживал: «Эх, грибная пора в псковских лесах вот-вот настанет. Жаль, без меня». Вернулся 28 августа, и оказалось, что ещё ничего не началось, во всяком случае товарищи доложили, что грибов пока нет. Товарищи товарищами, но ещё есть всевидящий и всезнающий интернет. На другой день я заглянул на популярный сайт псковских рыболовов и грибников «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» и только открыл форум, а там на первой же странице лесная фея во всей красе. На фото – Анна Пшеницына из Гдовского района, умелая и известная всей Псковщине любительница сбора грибов и ягод с полным лукошком белых грибочков. И подпись: «Ну, вот и собрана первая корзинка шоколадок. Гдовский район, 26.08.2026».

В сотне комментариев под этим характерным фото авторы более половины из них выражали сомнение и даже недоверие: мол, лес пустой, грибов ещё нет, фото прошлогоднее и прочее, прочее. Но для меня было всё понятно. Началось. Я знаю Аню заочно, по форуму, несколько раз в своих публикациях упоминал её, рассказывал о её любви к природе, к псковскому лесу, о трудолюбии, умении собирать грибы и ягоды и талантливо всё это сфотографировать. Тут же отправил личное сообщение с благодарностью: «Аня, спасибо за красивую команду: «На старт! Внимание!». Среди недели обязательно стартану по своим заветным местам». Я очень вовремя вернулся, в аккурат к началу грибного сезона.

«Правильные» нашлись

Разобравшись с накопившимися за время моего отсутствия делами, в начале первой осенней недели первым делом съездил на Чудское озеро, где удалась великолепная окунёвая рыбалка (об этом расскажу через пару дней), а ещё через день отправился в лес. Раннего выезда на тихую охоту не получилось, пришлось заезжать в гараж за сапогами, корзиной и прочим, а потому к ближайшему своему местечку на гдовском направлении приехал только к половине восьмого. Да-а, припоздал, не люблю ходить сзади кого-то, но пришлось: и на лесной дороге уже стоявших у обочины машин десять попалось, а главное – на краю «моего» молодого хвойного лесочка тоже было два автомобиля. Но ничего не поделаешь, лес большой, мне главное – убедиться, что настоящие белые грибы появились, а уж потом я доеду и туда, где народу много не бывает.

По краю леса уже много самых разных грибочков выросло, но интересующих меня беленьких, подосиновиков, подберёзовиков среди них я не заметил. Выбрал место для стоянки и только вышел из автомобиля, как вторым шагом чуть не наступил на «правильный» гриб – маленький беленький едва виднелся из-под сосновых иголок возле белого мха. Вот это начало. Ура! Это мой первый гриб сезона 26-го года. Зашёл глубже в лес, шёл медленно, всматриваясь во мхи и редкий богульник. Прошло минут пятнадцать моей грибалки, но больше ни-че-го. Неужели и здесь так же бывает, как на рыбалке, когда рыба ловится на первом же забросе и больше не клюёт, остаётся первой и последней? Но нет: вскоре нашёлся ещё один красавчик, потом два вместе, потом три в ряд.

03.09.26. Мой первый выезд за грибами 2026 года. Посмотрев это видео, многие на следующий день немедленно отправляются в лес

Есть грибочки, есть. Вот только прячутся они очень умело, да и росточком почти все совсем не большие, молоденькие, а это значит, что весь нарост белых грибов ещё впереди. Даже завтра, как я думаю, их уже должно быть больше. Грибы быстро растут. Пару лет назад я совершенно случайно провёл эксперимент по наблюдению за ростом гриба и был очень удивлён. Но об этом в конце сегодняшнего рассказа.

Тяжёлая дорога и оленья кровососка

Ну а пока грибов не так много, как хотелось бы – за два с половиной часа тщательного осмотра «своего» леса я нашёл десятка два беленьких грибочков, среди которых половина боровичков, грибники их с любовью называют шариками или «шоколадками» за аппетитный вид и очень похожий цвет шляпки.

Ходить дальше по этому месту не имело смысла: и приехал поздно, и грибников заметно прибавилось, а потому я переехал на противоположную сторону гдовской трассы, на давнее «своё» грибное местечко. Два года назад вдвоём с товарищем мы там великолепно открыли грибной сезон, в тот день я привёз домой примерно… 400 беленьких. Но год на год не приходится, и в этот раз моё некогда грибное Эльдорадо меня совсем не порадовало – всего три белых и нашёл. Что ещё удивительно, попался всего один подберёзовик и ни одного подосиновика, а ведь их тут всегда было достаточно много. И всего один мухомор увидел, это тоже как-то не нормально – здесь и белые, и мухоморы всегда рядом и в большом количестве росли. Но лисичек и ситовиков (козляков) в обоих лесах было в изобилии.

В итоге домой я привёз 22 беленьких и полпакета лисичек с ситовиками. Супруга быстро их перебрала, обработала, и уже к вечеру у нас на столе были белые в сметане и плов с лисичками, а через день и ситовики подошли. Последние в маринованном виде нам очень нравятся, и пусть вас не смущает их изменяющийся цвет после отваривания с жёлтого на фиолетовый – хрустящими и вкусными они получаются.

Всё хорошо должно быть с грибами, прошедшие тёплые и обильные дожди подтолкнут их к более активному росту, и, надеюсь, в этом году их будет много.

Но вот что меня расстроило, так это лесная дорога. Если раньше, в прошлые годы, я на своём автомобиле (не внедорожник) всегда легко добирался до первого «своего» места (за деревню Спасовщина), то в этот раз я туда доехал с большим напряжением и очень засомневался, что проеду к более удалённым местам по этому направлению. И тому две причины: первая – это прошедшие сильные дожди, а вторая – лесовозы, активно сейчас использующие и разбивающие эту дорогу. Придётся выбирать новые маршруты.

И ещё одно напрягает – это полчища кровососущих летающих тварей. К комарам я уже как-то привык, и если их уж совсем много, то репелленты применяю, хорошо помогают. Но последние года три в псковских лесах, во всяком случае в тех, где я бываю, новая напасть появилась – лосиные блохи (правильное научное название – оленья кровососка). Я с ними и раньше встречался, но они меня как-то не очень беспокоили и доставали. А вот два года назад попал в такой лес, с таким множеством этих тварей, что чуть ли не бежать оттуда пришлось, изгрызли они меня тогда очень серьёзно, неприятные последствия от их укусов я ощущал 3-4 недели.

И в этом году уже несколько моих знакомых грибников жаловались на необычайно большое присутствие лосиных блох в грибных местах. В том числе и Аня Пшеницына, сейчас практически ежедневно бывающая в лесу, это отметила, выложив на вышеупомянутом сайте своё фото с подписью: «Лосиные вши лютуют. Каждый спасается как может».

В своей статье двухгодичной давности «Самая гнусная грибалка» я подробно рассказал о той неприятной истории, случившейся со мной. И подробно описал где, когда, в каких лесах и местах чаще встречаются лосиные блохи, что они из себя представляют, какие могут быть последствия и как с ними бороться, а поэтому повторяться не буду. Думаю, там можно найти много полезной информации по «кровососущей» теме, и кому любопытно, то прочитать статью можно, перейдя по ссылке. А для себя сделал вывод – никакие мази, спреи и прочая химия от лосиных блох не уберегут. Поможет только правильная одежда, максимально закрывающая открытые части тела, и капюшон (косынка) на голове, а ещё лучше – шляпа с москитной сеткой.

Рост гриба

Два года назад на одной из рыбалок получилось провести интересное наблюдение. С вечера, когда ставили палатки, совершенно случайно возле своего «вигвама» я обнаружил едва вылезший из-под травы белый грибочек, и даже не вылезший, а едва показавшийся, даже не всю его шляпку из-под травы было видно. Цели собирать грибы ни у меня, ни у товарищей не было. Но в голову пришла мысль – проверить, как быстро и на сколько за время нашего пребывания вырастет этот гриб.

Где-то читал, что если на маленький гриб посмотреть, не сорвать его, а оставить, чтобы сорвать позже или засечь его рост, то он больше расти не будет, типа сглаза боится. Такое я несколько раз встречал и в литературе, и слышал в рассказах. Вот, думаю, и проверю. Встал на колени, наклонился к грибочку, чтобы поточнее высмотреть и вымерить его вечерний размер, и зафиксировал это всё на фото и видео. И удивительное дело, когда на другой день, ближе к обеду, уже стали собираться к отъезду, я опять встал на колени перед моим грибочком. Вау! Да он заметно подрос. Прошло менее суток, но на два-три сантиметра он точно поднялся.

Удивительно быстро растёт, думал, что этот процесс у грибов гораздо медленнее происходит. И опять проделал фотофиксацию. Вот только оказалось, что это не беленький, а какой-то не самый ценный и красивый грибочек. Но эксперимент удался: разговоры о сглазе несостоятельны. А грибы действительно растут быстро, особенно при тёплой и влажной погоде, что сейчас и наблюдается в Псковской области.

Учёные-микологи утверждают, что крепкий белый гриб можно встретить уже через три дня после дождя, маслят – через шесть часов, подосиновик формируется за одни сутки, а рекордсменами в скорости роста являются сморчки – до 20 см в час, а самые терпеливые – лисички – на рост им требуется до трёх недель.

В общем, все грибы растут по-разному. Приятных вам прогулок по псковскому лесу и полных лукошек!