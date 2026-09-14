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Общество

Более 200 человек со всего СЗФО приехали на форум Комитета семей воинов Отечества в Псков

Более 200 участников со всего Северо-Запада объединил окружной форум Комитета семей воинов Отечества в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Фото: ПАИ

На площадке Дома молодёжи 12 сентября встретились семьи героев, активисты региональных штабов, участники СВО, представители органов власти, духовенства и экспертного сообщества. Участники обсудили вопросы комплексной поддержки бойцов, правовой защиты и духовного наставничества, здесь же работала мобильная психологическая приёмная.

«Встреча стала отличной возможностью обменяться лучшими практиками, укрепить межрегиональное взаимодействие и найти новые решения. Деятельность комитета охватывает самые разные направления – от патриотических проектов до адресной помощи», – рассказал глава региона.

Он обратил внимание, что за каждым направлением стоят судьбы людей и непростые жизненные ситуации. «Чем быстрее мы можем помочь человеку, тем ценнее наша общая работа. Огромное спасибо всем, кто вносит свой вклад в поддержку семей наших героев», – написал Михаил Ведерников.

Напомним, в торжественной церемонии открытия форума в Доме молодёжи Пскова принимали участие руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова, руководитель КСВО Псковской области Мария Филонова.

На сегодняшний день комитет объединяет 90 штабов в 89 регионах России и Абхазии, а за четыре года работы активисты отработали 600 тысяч обращений. Псковский штаб под руководством Марии Филоновой работает с первых дней основания организации и за это время обработал свыше девяти тысяч запросов от семей военнослужащих.

Ранее руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова отметила успехи Псковской области в сфере поддержки семей военнослужащих.

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