Экологические акции пройдут в Полистовском заповеднике с сентября по декабрь

14:24, 14 сентября 2026, ПАИ

С 14 сентября Полистовский заповедник запускает серию экологических акций, посвященных защите природы и сохранению редких видов. Участники смогут провести мероприятия по собственным сценариям или воспользоваться методическими материалами, подготовленными заповедником, сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.

В сентябре пройдет акция «Всемирный день журавля», в октябре — «Международный день европейского бобра», в ноябре — «Синичкин день». С ноября по 11 декабря участники смогут присоединиться к акции «Сохраним зеленую ель!».

После каждой акции организаторам необходимо заполнить анкету участника и отправить ее вместе с 1–3 фотографиями с мероприятия на электронную почту konkurspolisto2023@gmail.com.

Итоги экологических акций подведут 18 декабря. Всем организаторам направят электронные благодарственные письма. Педагоги, которые проведут все четыре акции, получат грамоты и памятные подарки от Полистовского заповедника.

Подробные условия участия и методические материалы опубликованы в положении об экологических акциях.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (81141) 22-391.