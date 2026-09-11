Псковичка приняла участие в молодёжном форуме «Каспий» в Дагестане
Представительница Псковской области Мария Павлович приняла участие в Молодёжном образовательном форуме «Каспий» платформы «Росмолодёжь.Форумы», который прошёл в Дагестане. Об этом ПАИ сообщили в министерстве по молодёжной политике Псковской области.
Участники форума посещали лекции и мастер-классы, общались с экспертами и работали над командными проектами.
Как рассказала Мария Павлович, особенно ей понравились лекции от платформы «Россия — страна возможностей». По её словам, после них она смогла чётче определить направление, в котором хочет развивать свои проекты, и сформировать профессиональные планы.
«Форум «Каспий» — это мощнейший поток энергии, новых знаний и ярких встреч! «Каспий» навсегда останется в моём сердце!» — поделилась впечатлениями участница.
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