Псковичка приняла участие в молодёжном форуме «Каспий» в Дагестане

15:47, 11 сентября 2026, ПАИ

Представительница Псковской области Мария Павлович приняла участие в Молодёжном образовательном форуме «Каспий» платформы «Росмолодёжь.Форумы», который прошёл в Дагестане. Об этом ПАИ сообщили в министерстве по молодёжной политике Псковской области.

Участники форума посещали лекции и мастер-классы, общались с экспертами и работали над командными проектами.

Как рассказала Мария Павлович, особенно ей понравились лекции от платформы «Россия — страна возможностей». По её словам, после них она смогла чётче определить направление, в котором хочет развивать свои проекты, и сформировать профессиональные планы.

«Форум «Каспий» — это мощнейший поток энергии, новых знаний и ярких встреч! «Каспий» навсегда останется в моём сердце!» — поделилась впечатлениями участница.