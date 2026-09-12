Менеджеру ПВЗ из Печор назначили наказание за присвоение товаров

13:56, 12 сентября 2026, ПАИ

Государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Печор, обвиняемой в присвоении чужого имущества, поддержала прокуратура Печорского района, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

В ходе расследования дела установили, что в июне 2026 года девушка, работая менеджером пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов, оформила для себя заказ, состоявший из предметов одежды и парфюмерии. При поступлении вещей в пункт выдачи заказов она забрала их себе, не оплатив.

Чтобы скрыть присвоение, девушка фиктивно оформила возврат заказанных ею вещей, которые в действительности она так и не вернула, тем самым похитив их. Однако работники службы безопасности установили факт присвоения и обратились в правоохранительные органы.

Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному). В настоящее время уголовное дело рассмотрел мировой суд Печорского района, похитительнице назначили наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

Ранее сообщалось, что Псковский суд приговорил курьершу-мошенницу к колонии общего режима, но в соответствии с положениями статьи 82 УК РФ с учётом необходимости соблюдения прав малолетнего сына осуждённой, которого она воспитывает в одиночку, ей отсрочили реальное отбывание наказания до достижения ребёнком 14 лет.