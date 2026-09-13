Россия начала поставлять легковые автомобили в Оман

23:49, 13 сентября 2026, ПАИ

Россия развивает новые экспортные направления. В частности, уже начались поставки легковых автомобилей в Оман. Об этом в интервью РИА Новости сообщил статс-секретарь – заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

«В Оман теперь поставляем легковые автомобили», – приводит агентство его слова.

По словам Чекушова, российские компании также активно осваивают рынки африканских стран, например Нигера и Того, в том числе в сфере поставок минеральных удобрений. Это даёт возможность диверсифицировать экспорт и развиваться за пределами традиционных направлений.

Кроме того, в этом году растут поставки отечественной продукции в Аргентину, добавил замглавы Минпромторга.