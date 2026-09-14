Эксперт объяснил, чем цифровой рубль отличается от денег на банковском счёте

12:34, 14 сентября 2026, ПАИ

Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Об особенностях новой формы расчетов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

В отличие от безналичных рублей, которые хранятся на банковских счетах, цифровые рубли находятся в кошельках на платформе Банка России. При этом пользоваться цифровым кошельком можно через мобильное приложение банка, клиентом которого уже является человек. Главное – чтобы банк был подключен к платформе Банка России.

Открыть цифровой кошелек может любой гражданин России старше 18 лет. Для этого в мобильном приложении подключенного банка необходимо выбрать раздел «Цифровой рубль», авторизоваться через «Госуслуги» и подтвердить согласие на обработку данных.

«То, что в вашем банковском приложении есть раздел «Цифровой рубль», еще не значит, что у вас автоматически появился счет цифрового рубля. Открыть такой счет можете только вы сами», – отметил Александр Иванов.

У человека или компании может быть только один счет цифрового рубля. У индивидуального предпринимателя их может быть два – как у физического лица и для ведения бизнеса.

При этом цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Работать с ним можно через приложения банков, в которых у клиента есть счета. Открытие кошелька и операции с цифровыми рублями для граждан бесплатны.