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Спорт

ФК «Псков» стал обладателем областного Кубка

Футболисты клуба «Псков» стали обладателями Кубка Псковской области, финал которого прошёл в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе команды.

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

В финальной встрече псковичи обыграли «Луки-Энергию – 2» со счётом 2:0. Они открыли счёт под занавес первого тайма – отличился нападающий Антон Шишаев. В компенсированное ко второму тайму время преимущество гостей удвоил Сергей Молчанов.

Псковичи в этом сезоне становились обладателями Суперкубка Псковской области, Кубка регионов и Кубка Северо-Западного федерального округа.

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ФК «Псков» стал обладателем областного Кубка

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