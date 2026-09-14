ФК «Псков» стал обладателем областного Кубка
Футболисты клуба «Псков» стали обладателями Кубка Псковской области, финал которого прошёл в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе команды.
В финальной встрече псковичи обыграли «Луки-Энергию – 2» со счётом 2:0. Они открыли счёт под занавес первого тайма – отличился нападающий Антон Шишаев. В компенсированное ко второму тайму время преимущество гостей удвоил Сергей Молчанов.
Псковичи в этом сезоне становились обладателями Суперкубка Псковской области, Кубка регионов и Кубка Северо-Западного федерального округа.
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