ФК «Псков» стал обладателем областного Кубка

10:24, 14 сентября 2026, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» стали обладателями Кубка Псковской области, финал которого прошёл в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе команды.

В финальной встрече псковичи обыграли «Луки-Энергию – 2» со счётом 2:0. Они открыли счёт под занавес первого тайма – отличился нападающий Антон Шишаев. В компенсированное ко второму тайму время преимущество гостей удвоил Сергей Молчанов.

Псковичи в этом сезоне становились обладателями Суперкубка Псковской области, Кубка регионов и Кубка Северо-Западного федерального округа.