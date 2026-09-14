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Псковские биатлонисты выиграли две медали на межрегиональных соревнованиях в Саранске

Псковские биатлонисты стали медалистами межрегиональных соревнований, которые прошли в Саранске 12 и 13 сентября. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковские биатлонисты выиграли две медали на межрегиональных соревнованиях в Саранске
    Фото: из группы «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские биатлонисты выиграли две медали на межрегиональных соревнованиях в Саранске
    Фото: из группы «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские биатлонисты выиграли две медали на межрегиональных соревнованиях в Саранске
    Фото: из группы «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»

Соревнования проводились в группах среди юношей и девушек 15-16 и 17-18 лет. Псковскую область представили Глеб Макеев, Олеся Губарева, Вадим Пыхтин и Ульяна Тихомирова.

В индивидуальной гонке на роллерах на дистанции 7,5 километра бронзу завоевала Олеся Губарева. Глеб Макеев стал победителем кросс-спринта на 3,6 километра.

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