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Спорт

ПсковГУ и Псковский агротехнический колледж выиграли кросс на студенческой спартакиаде

Соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках XVII областной спартакиады вузов и XVII областной спартакиады УСПО (учреждений среднего профессионального образования) прошли в Опочке 11 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

  • ПсковГУ и Псковский агротехнический колледж выиграли кросс на студенческой спартакиаде
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • ПсковГУ и Псковский агротехнический колледж выиграли кросс на студенческой спартакиаде
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • ПсковГУ и Псковский агротехнический колледж выиграли кросс на студенческой спартакиаде
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • ПсковГУ и Псковский агротехнический колледж выиграли кросс на студенческой спартакиаде
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В состязаниях приняли участие 47 студентов из трёх вузов и трёх учреждений среднего профессионального образования.

Среди вузов первое место заняла команда Псковского государственного университета, набравшая 177 очков. Второе место у Псковского филиала Университета ФСИН России (110 очков), третье – у Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (88 очков).

Среди учреждений СПО победу одержала команда Псковского агротехнического колледжа с результатом 96 очков. Второе место заняла Великолукская государственная сельскохозяйственная академия (82 очка), третье – Опочецкий индустриально-педагогический колледж (68 очков).

Следующие виды спартакиад пройдут 9 октября в Пскове: пулевая стрельба для вузов и УСПО, а также настольный теннис для УСПО.

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