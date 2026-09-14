Великолукские юноши обыграли «Ленинградец» в преддверии кубкового матча взрослых команд

11:45, 14 сентября 2026, ПАИ

Великолукский «Экспресс» на своём поле выиграл у спортшколы «Ленинградец» со счётом 2:1 в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) «Северо-Запад» среди спортсменов до 16 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе команды.

Гости заработали удаление на 24-й минуте встречи, а «Экспрессу» удалось воспользоваться численным преимуществом и забить гол в начале второго тайма. Затем команда из Ленинградской области получила ещё одну красную карточку, оставшись на поле вдевятером, но при этом сумела отыграться. Победный мяч хозяева забили на 83-й минуте встречи.

Для «Экспресса» это третья победа в нынешнем сезоне. «Ленинградец» при этом борется за победу в чемпионате, занимая третье место в турнирной таблице. Великолучане идут на девятом.

Отметим, что около месяца остаётся до начала матча пятого раунда Пути регионов Кубка России, где «Луки-Энергия» примет «Ленинградец».