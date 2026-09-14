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Общество

Молодые сердца. Россия, которую увидит мир

Екатеринбург на несколько дней стал площадкой для масштабного молодёжного форума, местом, где особенно ясно видно: современная Россия умеет быть точкой притяжения. Открывшийся 13 сентября Международный фестиваль молодёжи собрал 10 тысяч участников из 191 страны – молодых специалистов, студентов, предпринимателей, исследователей, волонтёров, представителей творческих индустрий и общественных объединений. Принимает участие в фестивале и делегация из Псковской области.

Трансляция открытия Международного фестиваля молодежи из Екатеринбурга в Пскове. Фото Екатерины Ивановой/ПАИ

В условиях, когда международное пространство всё чаще оказывается разделённым политическими конфликтами, санкциями, информационными барьерами и взаимным недоверием, молодые люди из разных стран всё равно приезжают в Россию, чтобы говорить друг с другом напрямую. О профессии, технологиях, науке, культуре, предпринимательстве, образовании, волонтёрстве, будущем городов – обо всём том, что не укладывается в язык громких политических лозунгов, но во многом определяет завтрашний день.

Международный фестиваль молодёжи – заметный инструмент позиционирования России на международной арене. Никакая внешняя коммуникация не работает убедительнее личного опыта. Когда человек приезжает в страну, общается с ровесниками, видит современные образовательные площадки, добровольческие проекты, возможности для самореализации, знакомится с культурой и повседневной жизнью, он формирует собственное представление. Без посредников в виде медиа или чужих комментариев в социальных сетях.

Именно поэтому фестиваль становится пространством живой, человеческой дипломатии. Россия показывает себя как страна, открытая для диалога, готовая обсуждать глобальные проблемы и предлагать молодёжи реальные возможности: участвовать в общественных проектах, развивать научные инициативы, создавать бизнес, заниматься творчеством, находить единомышленников за пределами границ.

Фестиваль не остаётся событием, замкнутым внутри одного города. Его повестка звучит по всей стране, в том числе в регионах. В Пскове прямую трансляцию церемонии открытия Международного фестиваля молодёжи представители молодёжи смотрели в парклете Псковского агентства информации. Это, на первый взгляд, небольшой, но очень показательный штрих: Псков оказался включён в общий разговор о будущем, международном сотрудничестве и роли нового поколения.

Для псковской молодёжи это ещё и возможность почувствовать связь с большой общероссийской и мировой повесткой. Международные контакты, обмен опытом, участие в образовательных, культурных и добровольческих проектах сегодня перестают быть чем-то далёким и доступным только жителям столиц. Молодой человек из Пскова может видеть, как Россия объединяет представителей почти двух сотен стран, и понимать: возможности для личного роста, профессионального поиска и участия в жизни страны существуют здесь и сейчас.

Андрей Разумов
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