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Великолукский футболист стал победителем чемпионата «Содружество» в составе херсонского «Фрегата»

Игрок великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» Иван Овсянкин, выступающий на правах аренды за херсонский «Фрегат», досрочно стал победителем Объединённого чемпионата «Содружество». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Луки-Энергии».

Фото: пресс-служба команды

Херсонский «Фрегат» гарантировал себе первое место, обыграв в ключевом матче севастопольский «Черноморец» со счётом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Гамзат Хизриев. По итогам 15 туров «Фрегат» набрал 42 очка, оторвавшись от ближайших преследователей на 18 баллов. В этом сезоне команда установила рекорд, одержав 13 побед подряд.

28-летний Иван Овсянкин – воспитанник великолукского футбола, защищавший честь «Луки-Энергии» с момента образования клуба. За родную команду он провёл 159 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В некоторых играх он исполнял обязанности капитана.

В составе «Фрегата» в этом сезоне Овсянкин принял участие в девяти матчах, проведя на поле 642 минуты и отметившись одним забитым мячом. Он также отличился в кубковом поединке против «Шахтёра-2» из Донецка.

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